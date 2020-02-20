مدرب تونسي: الزمالك افتقد اللمسة الأخيرة والأهلي الأخطر فى الشوط الأول

علق الدكتور جمال الحاجي المدرب التونسي والمحلل الكروي على الشوط الأول فى مباراة السوبر بين النادي الأهلي وغريمه التقليدى النادى الزمالك فى اللقاء المقام حاليا على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.
قال الدكتور جمال الحاج فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": الزمالك أنهى الشوط الأول بقوة قد يكون ذلك حاسما في الشوط الثاني والأهلي كان الأخطر فى الهجمات التى قام بشنها لاعبو المارد الأحمر على دفاعات الفارس الأبيض.
أضاف الدكتور جمال الحاج أن فريق الزمالك افتقد اللمسة الأخيرة خلال مجريات الشوط الأول ولجأ مصطفى محمد مهاجم الفريق إلى التسديد من خارج منطقة الجزاء باعتباره أحد الحلول الهجومية.
وانتهى الشوط الأول بين فريقي الأهلي والنادي الزمالك بالتعادل السلبي فى مباراة السوبر المصري المقامة حاليا على ملعب محمد بن زايد الإماراتي.