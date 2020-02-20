مدرب تونسي: الزمالك افتقد اللمسة الأخيرة والأهلي الأخطر فى الشوط الأول

علق الدكتور جمال الحاجي المدرب التونسي والمحلل الكروي على الشوط الأول فى مباراة السوبر بين النادي الأهلي وغريمه التقليدى النادى الزمالك فى اللقاء المقام حاليا على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

علق الدكتور جمال الحاجي المدرب التونسي والمحلل الكروي على الشوط الأول فى مباراة السوبر بين النادي الأهلي وغريمه التقليدى النادى الزمالك فى اللقاء المقام حاليا على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.