اليو ديانج يسدد كرة قوية تسقط بن شرقي داخل منطقة جزاء الزمالك.. وتوقف المباراة

سقط أشرف بن شرقي لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد أن سدد اليو ديانج لاعب الأهلي كرة نجو جسده.





مرر علي معلول كرة عرضية من ركنية داخل منطقة جزاء الزمالك شتتها الونش، وقطعها جيرالدو مرة اخرى ومررها لديانج الذي سدد كرة قويه نحو بن شرقي اسقطته ارضًا وتوقفت المباراة.





ويخوض الاهلي مباراته أمام الزمالك على ملعب استاد محمد بن زايد في الإمارات لحسم لقب السوبر المصري لأحد الفريقين.





ويبدأ الزمالك مباراة الأهلي بالسوبر بطريقته المعتادة (4-2-3-1)، على أن يكون التشكيل على الشكل التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.





رباعي خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - حازم إمام.





ثنائي وسط ملعب دفاعي: طارق حامد - فرجاني ساسي.





ثلاثي خط وسط هجومي: أشرف بنشرقي - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو".





خط الهجوم: مصطفى محمد.





ويبدأ الأهلي مباراة الزمالك بالسوبر المصري بطريقته المعتادة (4-2-3-1) على أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني.





خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج - عمرو السولية.





خط الوسط الهجومي: جيرالدو - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات.





خط الهجوم: جونيور أجايي



