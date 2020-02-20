AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جماهير الأهلي تحيي ذكرى وفاة كبير مشجعي الأحمر بالامارات

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:19 م
عماد محروس خليفة
عماد محروس خليفة
Advertisements
خاص أبو ظبي
أحيت جماهير الأهلي ذكرى عماد محروس كبير مشجعي الأحمر في الإمارات وذلك خلال مباراة السوبر المقامة حاليا علي ملعب محمد بن زايد ب أبو ظبي بين الأهلي والزمالك .

ورفعت جماهير الأهلي لافتة : أينما حضر الأهلى حضرت.


وكان عماد محروس خليفة قد عاد إلى مصر لقضاء إجازته السنوية واختار الوصول مباشرة إلي برج العرب ليمكث في الإسكندرية بضعة أيام حيث يحب النزول بها في فصل الشتاء في شهر يناير الماضي .

وقضي عماد محروس يومه الأول برفقة بعض أصدقائه الأهلاوية الذين حدد الموعد معهم وحين غادر إلي الفندق الذي يقيم فيه تعرض لحادث سيارة أدي إلي وفاته.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يودع كبير مشجعيه في الإمارات بكلمات مؤثرة.. صور

الخطيب ومرجان يعزّيان في كبير مشجعي الأهلي بالإمارات .. صور

حسام غالي يعدد أسباب تفوق الأهلي على الزمالك

كرة خاصة من puma لمباراة السوبر المصري بالإمارات

أخبار الرياضة| قائمة محظورات على لاعبي الأهلي.. حقيقة اختفاء تذاكر الزمالك.. وموقف القلعة الحمراء من تعيين بكارى جاساما لمباراة صن داونز

استقبال جماهيري حاشد .. بعثة الأهلي تصل مطار أبوظبي استعدادا للسوبر

ترشيحاتنا

طريقة عمل بيتزا الفريدو

حكم الغناء والموسيقى .. خالد الجندي يحسم الجدل

9 غيابات عن قمة الأهلي والزمالك بـ السوبر المصري

بعد تهديدها بفضيحة.. معلومات عن زوجة قصي خولي السرية

أنا على وش خلفة.. إبراهيم نصر يفاجئ مذيعًا على الهواء

تعرف على المستبعدين ودكة بدلاء الزمالك في لقاء السوبر المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موعد رومانسي لزوجين يتحول إلى مواجهة مع لص مسلح.. تفاصيل مثيرة

أعضاء الأهلي يتابعون مباراة السوبر أمام شاشات عملاقة .. شاهد

تصرف غريب من مسافرين على متن طائرة لتجنب عدوى كورونا.. شاهد