جماهير الأهلي تحيي ذكرى وفاة كبير مشجعي الأحمر بالامارات

أحيت جماهير الأهلي ذكرى عماد محروس كبير مشجعي الأحمر في الإمارات وذلك خلال مباراة السوبر المقامة حاليا علي ملعب محمد بن زايد ب أبو ظبي بين الأهلي والزمالك .
ورفعت جماهير الأهلي لافتة : أينما حضر الأهلى حضرت.
وكان عماد محروس خليفة قد عاد إلى مصر لقضاء إجازته السنوية واختار الوصول مباشرة إلي برج العرب ليمكث في الإسكندرية بضعة أيام حيث يحب النزول بها في فصل الشتاء في شهر يناير الماضي .
وقضي عماد محروس يومه الأول برفقة بعض أصدقائه الأهلاوية الذين حدد الموعد معهم وحين غادر إلي الفندق الذي يقيم فيه تعرض لحادث سيارة أدي إلي وفاته.