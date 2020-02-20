جماهير الأهلي تحيي ذكرى وفاة كبير مشجعي الأحمر بالامارات

ورفعت جماهير الأهلي لافتة : أينما حضر الأهلى حضرت.

وكان عماد محروس خليفة قد عاد إلى مصر لقضاء إجازته السنوية واختار الوصول مباشرة إلي برج العرب ليمكث في الإسكندرية بضعة أيام حيث يحب النزول بها في فصل الشتاء في شهر يناير الماضي .



