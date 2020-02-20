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رياضة

تعليق محمد أبو جبل بعد الفوز فى أول قمة أمام الأهلي

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:30 م
محمد أبو جبل
محمد أبو جبل
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محمد رشاد
أبدى محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بقيادة فريقه للتتويج ببطولة السوبر المحلي على حساب نظيره الأهلي في أول قمة يُشارك بها.

أبو جبل تصدى لركلتين ترجيحيتين أمام محمد هاني وأليو بادجي عقب انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.

أبو جبل، أضاف خلال تصريحات لفضائية أبو ظبي الرياضية عقب المباراة: "الحمدلله ربنا كرمني بالفوز في أول قمة في حياتي والحمدلله مكسب مهم يعطي دفعة في المباريات المقبلة".

وأتم حارس الزمالك حديثه بالإشارة إلى أن الله أراد ألا تعود الجماهير التي جاءت لمساندة فريقهم في الإمارات حزينة.

وكان محمد أبو جبل، قاد الزمالك يوم الجمعة الماضي للتتويج ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الترجي التي انتهت بفوز فريقه بثلاثية مقابل هدف.
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