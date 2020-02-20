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رياضة

فرجاني ساسي يكشف تعليمات ميدو له قبل سوبر الأهلي والزمالك

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:11 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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ملك موسى
كشف التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك، عن حصوله على تعليمات من أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لفريق مصر المقاصة خلال مباراتي السوبر الإفريقي والمصري.


وقال ساسي :” أشكر ميدو على تعليماته لي ولبعض اللاعبين أيضا، خلال مباراتي كأس السوبر الإفريقي والمصري، والتي نفذها العديد من اللاعبين”.


وأضاف اللاعب التونسي:” نهدي كأس السوبر المصري للجماهير الزملكاوية بالكامل، وبالأخص إلى روح الطفل أدهم الكيكي الذي توفى منذ عدة أشهر”.


 وتوج نادي الزمالك ببطولة كأس السوبر الرابعة في تاريخه عقب الفوز على النادي الأهلي في ركلات الترجيح بأربع ركلات مقابل ثلاث، عقب التعادل السلبي بدون أهداف في الوقت الأصلي للمباراة.
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