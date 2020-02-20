فرجاني ساسي يكشف تعليمات ميدو له قبل سوبر الأهلي والزمالك





وقال ساسي :” أشكر ميدو على تعليماته لي ولبعض اللاعبين أيضا، خلال مباراتي كأس السوبر الإفريقي والمصري، والتي نفذها العديد من اللاعبين”.









وأضاف اللاعب التونسي:” نهدي كأس السوبر المصري للجماهير الزملكاوية بالكامل، وبالأخص إلى روح الطفل أدهم الكيكي الذي توفى منذ عدة أشهر”.









وتوج نادي الزمالك ببطولة كأس السوبر الرابعة في تاريخه عقب الفوز على النادي الأهلي في ركلات الترجيح بأربع ركلات مقابل ثلاث، عقب التعادل السلبي بدون أهداف في الوقت الأصلي للمباراة.