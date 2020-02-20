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رياضة

تعرف على موعد وصول بعثة الزمالك إلى القاهرة

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:31 م
صدى البلد
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خاص - أبوظبي - ملك موسى
تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة في الرابعة عصر غد الجمعة بعد الفوز ببطولة السوبر المحلي على حساب الأهلي بركلات الترجيح.

ومن المقرر أن تكون جماهير الزمالك في استقبال بعثة الفريق فور وصولها إلى القاهرة غدا بالمطار.

وتغلب فريق الزمالك على النادي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر المصري بعد انتهائها سلبيا والتي أقيمت في ملعب محمد بن زايد الإماراتي وتوج باللقب رقم 4 في تاريخه.

 وسجل للنادي الأهلي على معلول وعمرو السولية ومحمود متولى وأهدر محمد هاني وإليو بادجي وأحرز للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة وأضاع أشرف بن شرقي.
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