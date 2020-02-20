تعرف على موعد وصول بعثة الزمالك إلى القاهرة





وتغلب فريق الزمالك على النادي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر المصري بعد انتهائها سلبيا والتي أقيمت في ملعب محمد بن زايد الإماراتي وتوج باللقب رقم 4 في تاريخه.





و سجل للنادي الأهلي على معلول وعمرو السولية ومحمود متولى وأهدر محمد هاني وإليو بادجي وأحرز للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة وأضاع أشرف بن شرقي.

ومن المقرر أن تكون جماهير الزمالك في استقبال بعثة الفريق فور وصولها إلى القاهرة غدا بالمطار.