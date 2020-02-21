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فن

بسمة وهبة عن تشجيعها للزمالك في مباراة السوبر: غصب عني

الجمعة 21/فبراير/2020 - 04:58 ص
بسمه وهبه
بسمه وهبه
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مصطفى كرم

شاركت الاعلامية بسمة وهبة جمهورها بفيديو جديد لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت بسمة وهبة  بالفيديو خلال تواجدها مع اسرتها على مائدة العشاء للتشاور فيما بينهم على تشجيع الزمالك جبرا لخاطر والدها الزملكاوي " انا هشجع الزمالك غصب عني".

وعلقت بسمة وهبه على الفيديو قائله "يرضيكم اللي ابويا بيعملوا فينا ده".

وانهالت التعليقات من متابعيها على الفيديو وجاءت بين "منورين" و " ربنا يبارك ويخليكم لبعض" و "تحياتي لبابامي" و " ماشاء الله متجمعين دايما".

يذكر أن  الزمالك توج بلقب السوبر المصري الرابع في تاريخه بعد تغلبه على النادي الأهلي مساء أمس بركلات الحظ بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر المصري التي أقيمت بدولة الإمارات  بعد انتهائها سلبيا والتي شهدت سيطرة كاملة من لاعبي الأهلي على مجريات اللقاء.

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