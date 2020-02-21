AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

السوبر المحلي ..عمرو الجنايني يكشف حواره مع وليد سليمان عقب تقبيل رأسه ..فيديو

الجمعة 21/فبراير/2020 - 05:19 ص
وليد سليمان
وليد سليمان
Advertisements
ريهام بكير
كشف عمرو الجنايني ، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة  ، عن سبب تقبيله لرأس وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، أثناء تسليم ميداليات المركز الثاني عقب الهزيمة من الزمالك بالركلات الترجيحية في السوبر المصري.

وقال الجنايني في تصريحات تليفزيونية ، امتصاص غضب وحزن اللاعبين ، أمر مهم لأن الجميع أشقائنا الصغار ، موضحا حديثه للاعب ، قائلا له اهدأ ، وقدر الله وما شاء فعل ، ومباراة وانتهت.

وأنهى رئيس لجنة اتحاد الكرة قائلًا :"لم أكن أحلم بأفضل من ذلك في السوبر المصري ، مجلس أبوظبي الرياضي في منتهى الاحترافية والاحترام".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد فضل يكشف تفاصيل مباراة السوبر المصري وسر إقامتها يوم 20 فبراير

اتحاد الكرة يحسم موقفه من أزمة الزمالك مع الاتحاد الإفريقي | تفاصيل

مرتضى منصور يهاجم عمرو الجنايني بسبب مباراة القمة

على هامش مؤتمر اتحاد الكرة الطبي.. الجنايني يهنئ الزمالك بـ السوبر الإفريقي

مرتضى منصور يفتح النار على اتحاد الكرة ويكشف سبب تقبيل الجنايني رأس وليد سليمان

قرار نهائي.. الجنايني: حصلنا على الموافقة الأمنية لإقامة قمة الدوري في موعدها

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يشكر الإمارات ويهنئ الزمالك ويحيل "الأحداث" إلى "الانضباط"

رامي رضوان: أفعال طارق حامد وكهربا في السوبر "غتاتة"

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يفتح النار على اتحاد الكرة.. فايلر يكشف مصير كهربا عقب طرده

الجنيه يحقق رقما قياسيا أمام الدولار خلال آخر 40 شهرا

أحمد مرتضى يفجر مفاجأة عن مباراة القمة في الدوري

السوبر المحلي ..عمرو الجنايني يكشف حواره مع وليد سليمان عقب تقبيل رأسه ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل يطعن إمام مسجد بـ سكين في رقبته أثناء صلاة الظهر بلندن.. شاهد

بخري وخمسي.. ممرضة تواجه كورونا بالبخور داخل مستشفى في إيران.. شاهد

شاهد.. العثور على وكر حشيش سري داخل متاهة من الأنفاق تحت قرية إسبانية.. فيديو وصور