السوبر المحلي ..عمرو الجنايني يكشف حواره مع وليد سليمان عقب تقبيل رأسه ..فيديو

كشف عمرو الجنايني ، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ، عن سبب تقبيله لرأس وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، أثناء تسليم ميداليات المركز الثاني عقب الهزيمة من الزمالك بالركلات الترجيحية في السوبر المصري.
وقال الجنايني في تصريحات تليفزيونية ، امتصاص غضب وحزن اللاعبين ، أمر مهم لأن الجميع أشقائنا الصغار ، موضحا حديثه للاعب ، قائلا له اهدأ ، وقدر الله وما شاء فعل ، ومباراة وانتهت.
وأنهى رئيس لجنة اتحاد الكرة قائلًا :"لم أكن أحلم بأفضل من ذلك في السوبر المصري ، مجلس أبوظبي الرياضي في منتهى الاحترافية والاحترام".