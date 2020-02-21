السوبر المحلي ..عمرو الجنايني يكشف حواره مع وليد سليمان عقب تقبيل رأسه ..فيديو





وقال الجنايني في تصريحات تليفزيونية ، امتصاص غضب وحزن اللاعبين ، أمر مهم لأن الجميع أشقائنا الصغار ، موضحا حديثه للاعب ، قائلا له ا هدأ ، وقدر الله وما شاء فعل ، ومباراة وانتهت.





وأنهى رئيس لجنة اتحاد الكرة قائلًا :"لم أكن أحلم بأفضل من ذلك في السوبر المصري ، مجلس أبوظبي الرياضي في منتهى الاحترافية والاحترام".



