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منوعات

أصيبت في لعبة قبل عامين.. أمريكية تقاضي شركة ديزني بمبلغ تعويض ضخم

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:01 ص
سبيس ماونتن في ديزني
سبيس ماونتن في ديزني
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أماني إبراهيم
أقامت امرأة من ولاية تينيسي الأمريكية دعوى قضائية ضد والت ديزني باركس آند ريزورت، بدعوى أن موظفا في مدينة الملاهي قد ضايقها وتسبب في إصابتها أثناء دخولها لـ سباق الفضاء "ماونتن سبيس" في جبل المملكة السحرية.

ووفقا لموقع فوكس نيوز، فقد رفعت السيدة الأمريكية دعوى ضده وطالبت بتعويض ضخم، يوم الثلاثاء في مقاطعة أورانج بولاية فلوريدا، وزعمت المرأة أنها أصيبت أثناء زيارة إلى الحديقة في 26 فبراير 2018 حين كانت في لعبة "سبيس ماونتن".

وزعمت المدعية أنها كانت تدخل رحلة سبيس ماونتين، ثم أغلق عامل ديزني لم تذكر اسمه بوابة عليها، ولكن لا يزال حجم إصابات المرأة من الحادث المبلغ عنه غير واضح.

وتعد هذه الدعوى الثانية في الأشهر الأخيرة التي يتم فيها مقاضاة ديزني بسبب مشكلة تم الإبلاغ عنها متعلقة بجبل سبيس ماونتن الشهير، ففي سبتمبر الماضي،  رفعت امرأة دعوى قضائية ضد ديزني لاند في كاليفورنيا، مدعية أنها تعرضت لإصابة خطيرة في الرأس أثناء خروجها من سبيس ماونتن، وطلبت تعويضا 3 ملايين دولار.
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