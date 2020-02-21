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رياضة

أهلي جدة يسعى لاستعادة الانتصارات على حساب الفتح بـ الدوري السعودي

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:00 ص
عمر السومة نجم فريق
عمر السومة نجم فريق أهلي جدة
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محمد السعيد
يستضيف فريق أهلي جدة نظيره الفتح اليوم، الجمعة، في تمام السابعة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري السعودي.

ويسعى فريق الأهلي لاستعادة انتصاراته المحلية بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط أمام الوحدة بنتيجة 2 -0، في الجولة الماضية.

في المقابل يسعى فريق الفتح في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، لتحسين وضعه الكارثي في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد الفتح في المركز الأخير بـ 12 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجلوة ذاتها من مسابقة الدوري السعودي، أبها مع العدالة والفيصلي مع الاتفاق.


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