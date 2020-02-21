تزامنا مع تهديدات أردوغان.. وزير الدفاع التركي يتفقد قواته على الحدود السورية

ذكرت وسائل إعلام تركية، أن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، وعدد من القادة العسكريين وصلوا إلى الحدود السورية لتفقد الوحدات المنتشرة هناك.





ووصل أقار، اليوم الجمعة، برفقة رئيس الأركان يشار جولر وقائد القوات البرية أوميت دوندار، وذلك لتفقد قوات الجيش التركي المنتشرة على الحدود مع سوريا.





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وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أكد أمس الخميس، أن القوات التركية والفصائل الموالية لها انسحبت من بلدة النيرب أمس، بعد ساعات من معركة شرسة مع قوات الجيش السوري.





وبحسب المرصد، رصد انخفاض وتيرة الاشتباكات على محاور شرق إدلب وانسحاب الفصائل والقوات التركية من بلدة النيرب، في حين تمركزت نقاط تركية جديدة في محيط البلدة.





ويأتي الانسحاب بعد مقتل جنديين تركيين وإصابة 3 آخرين خلال القصف والاشتباكات على أطراف النيرب شرق إدلب، كما قتل 14 عنصرا من الفصائل المقاتلة، فيما قتل 11 عنصرا من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها.





ونفذ الجيش التركي، في وقت سابق من أمس، هجوما عنيفا على مواقع قوات النظام في النيرب، ومدينة سراقب وآفس ومعارة عليا. ودخلت المقاتلات الروسية على خط المعارك المحتدمة، حيث نفذت ضربات جوية ضد متشددين، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.





وأشارت إلى أن الضربات الجوية دمرت آليات مسلحة وعربات للمسلحين، دون أن تشير إلى أعداد بعينها.



