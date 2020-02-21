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أخبار العالم

تزامنا مع تهديدات أردوغان.. وزير الدفاع التركي يتفقد قواته على الحدود السورية

الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:35 م
وزير الدفاع التركي
وزير الدفاع التركي يتفقد الوحدات على الحدود السورية
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شيماء مصطفى
ذكرت وسائل إعلام تركية، أن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، وعدد من القادة العسكريين وصلوا إلى الحدود السورية لتفقد الوحدات المنتشرة هناك.

ووصل أقار، اليوم الجمعة، برفقة رئيس الأركان يشار جولر وقائد القوات البرية أوميت دوندار، وذلك لتفقد قوات الجيش التركي المنتشرة على الحدود مع سوريا.

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وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أكد أمس الخميس، أن القوات التركية والفصائل الموالية لها انسحبت من بلدة النيرب أمس، بعد ساعات من معركة شرسة مع قوات الجيش السوري.

وبحسب المرصد، رصد انخفاض وتيرة الاشتباكات على محاور شرق إدلب وانسحاب الفصائل والقوات التركية من بلدة النيرب، في حين تمركزت نقاط تركية جديدة في محيط البلدة.

ويأتي الانسحاب بعد مقتل جنديين تركيين وإصابة 3 آخرين خلال القصف والاشتباكات على أطراف النيرب شرق إدلب، كما قتل 14 عنصرا من الفصائل المقاتلة، فيما قتل 11 عنصرا من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها.

ونفذ الجيش التركي، في وقت سابق من أمس، هجوما عنيفا على مواقع قوات النظام في النيرب، ومدينة سراقب وآفس ومعارة عليا. ودخلت المقاتلات الروسية على خط المعارك المحتدمة، حيث نفذت ضربات جوية ضد متشددين، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وأشارت إلى أن الضربات الجوية دمرت آليات مسلحة وعربات للمسلحين، دون أن تشير إلى أعداد بعينها.

فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس، أن تركيا لن تسحب قواتها العسكرية التي توغلت في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأضاف أردوغان أنه سيجري محادثة هاتفية اليوم حول إدلب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
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