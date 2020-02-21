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أخبار العالم

بالمدينة المنورة.. إطلاق نار على رجال الأمن السعوديين

الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:41 م
إطلاق نار علي رجال
إطلاق نار علي رجال الأمن السعوديين
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محمود نوفل
أطلق مجهولٌ النار، اليوم الجمعة، على رجال أمن بالمدينة المنوّرة، حيث طوّقت الجهات الأمنية موقع الحادث.

وأكّدت مصادر أن الحادث وقع قبل صلاة الجمعة في أحد أحياء المدينة المنوّرة وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة سبق السعودية.

ويُشار إلى أن المملكة العربية السعودية كانت منذ قليل قد عبرت من خلال وزارة الخارجية السعودية عن تضامن المملكة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة جرّاء حادثي إطلاق النار اللذين وقعا في مدينة هاناو الألمانية، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى.

وفيما أكدت الوزارة رفضها واستنكارها الشديدين لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، معلنة وقوفها إلى جانب ألمانيا في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
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