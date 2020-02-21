AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الذهب يرتفع متجها لأفضل أداء أسبوعي مع انتشار سريع لكورونا

الجمعة 21/فبراير/2020 - 07:00 م
صدى البلد
Advertisements
رويترز
بلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في سبع سنوات يوم الجمعة وتتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهر ونصف الشهر، في الوقت الذي تلقى فيه الطلب على أصل الملاذ الآمن الدعم من ارتفاع في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية.

وأعلنت كوريا الجنوبية عن 52 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مما يصل بالإجمالي على مستوى البلاد إلى 156، بينما أعلنت اليابان عن أول وفاة على متن سفينة سياحية تشكل أكبر تجمع للإصابات خارج الصين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1625.05 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0409 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ فبراير شباط 2013 عند 1626.27 دولار في وقت سابق من الجلسة ومنذ بداية الأسبوع، ارتفعت الأسعار 2.5 بالمئة وتتجه صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي بالنسبة المئوية منذ الثالث من يناير.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1627.40 دولار.

وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني ”يبدو أن التركيز الرئيسي للذهب ينصب على الضبابية التي تكتنف الفيروس... وانتشاره في أنحاء العالم“ مضيفا أن تأثير الوباء على السياحة والسفر والنمو يؤجج الطلب على المعدن الأصفر.

وتراجعت الأسهم الآسيوية في الوقت الذي دفعت فيه أنباء عن زيادة حالات الإصابة في بكين والخارج الصناديق إلى التدافع صوب الأصول الأمريكية الآمنة، مما رفع الدولار لأعلى مستوى في ثلاث سنوات.

وحذر صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء من أن انتشار الوباء أكثر قد يعرقل تعافيا متوقعا ”هشا للغاية“ في الاقتصاد العالمي في 2020.؟

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 2689.06 دولار للأوقية، لكنه مرتفع نحو 11 بالمئة منذ بداية الأسبوع، ويتجه صوب تسجيل أقوى أداء أسبوعي في أكثر من شهر.

وصعد المعدن الذي يُستخدم في التحفيز بقطاع السيارات لأعلى مستوى على الإطلاق عند 2841.54 دولار في وقت سابق من الأسبوع بفعل مخاوف بشأن المعروض.

وارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 18.44 دولار وتتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 30 أغسطس، بينما صعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 980 دولارا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأسوأ خلال شهرين.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب عالميا

كورونا وتوترات أمريكا وإيران .. وراء ارتفاع الذهب فى مصر 16 جنيها للجرام خلال يناير 2020

تراجع عالمي كبير بسبب كورونا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة

انهيار أسعار الذهب.. تعرف على السبب

تصل لأعلى مستوياتها في 7 سنوات.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب

المعادن النفيسة وكورونا..الذهب والفضة والبلاديوم يحصدون أكبر المكاسب

ترشيحاتنا

حسيت دلوقتي.. أحمد حلمي يتبرع بمليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب

فرجاني ساسي: خدعت علي معلول ومحمد الشناوي فى السوبر | شاهد

مساعد وزير الخارجية: لم أدخن سيجارة فى حياتى بسبب نصيحة والدي

شاهد | محمد صلاح مع ميسي وبوجبا في إعلان جديد

لقطع دابر إرهاب أردوغان.. الجيش الليبي: جاهزون للقضاء على الاستعمار التركي

أحمد مرتضى منصور يتحدى: قمة الأهلي والزمالك ستؤجل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. جربي أكلة البرك التركية مع السلطة اليونانية

معلمة أمريكية بمدرسة ابتدائي تضرب طالبا ذوي احتياجات.. والسبب؟!

قبل انتهاء الشتاء.. طريقة تنظيف البوت الشمواه