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أخبار العالم

رغم صفقة "اس 400".. لماذا طلبت تركيا نشر منظومة باتريوت الأمريكية على حدودها؟

الجمعة 21/فبراير/2020 - 05:27 م
منظومة باتريوت
منظومة باتريوت
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رحيم يسري
أـكد مسؤول أمريكي، الجمعة، أن تركيا طلبت من الولايات المتحدة نشر نظام الدفاع الجوي "باتريوت" في البلاد، لمواجهة هجمات الجيش السوري.

وأوضح المسؤول أن تركيا تقدمت بطلب لنشر باتريوت، لكن واشنطن لم تقرر بعد ما إذا كانت ستنشر المنظومة أم لا، وفقا لموقع "جلوبال ديفنس".

وأضاف "نحن على علم بطلب تركيا نشر صواريخ باتريوت  بالقرب من الحدود السورية.. لكن لم يتم اتخاذ أي قرار. ما زلنا نجري مناقشات مع الحكومة التركية حول الوضع المقلق في إدلب".

وتواصل تركيا سباق التسلح في ظل معارك تخوضها بسوريا وليبيا، وذكر مسؤول تركي في وقت سابق أن أنقرة طلبت من الولايات المتحدة منظومات باتريوت على حدودها الجنوبية.

ودخلت أنقرة في خلاف مع واشنطن في وقت سابق بسبب إصرار تركيا على شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400".

وعارضت الولايات المتحدة شراء تركيا للمنظومة |اس-400" خوفا  من إمكانية اكتشاف  المنظومة الروسية لطائرات "إف 35" والتأثير على منظومات الناتو.

ورغم ذلك تقول أنقرة التي تدخل في خلاف حاليا مع موسكو بسبب الأوضاع في إدلب وإصرار تركيا على دعم الميليشيات الإرهابية إن ذلك لن يؤثر على خطط تركيا لنشر منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

وتسببت الصفقة بأزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، وطالبت واشنطن بالتخلي عن الصفقة مقابل شراء منظومات باتريوت الأمريكية، فما يؤكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن المحادثات مع واشنطن لشراء منظومة باتريوت مستمرة أيضا.
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