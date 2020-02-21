AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مصارعة تكسر أنف منافسها بعد خسارتها أمام فريقه

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:33 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

كسرت مصارعة "إم إم إيه"، أنف منافسها الذكر بعد أن ضربته بالرأس فيها، إثر خسارتها في تحد  Romanian Survivor وهو برنامج تليفزيوني واقعي.


ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل"، شاركت المصارعة آنا ماريا بال، البالغة من العمر 26 عامًا، من باكاو ، في تحد  يقدمه برنامج تليفزيون واقعي عندما تمكنت منافستها لولا من إكمال المهمة أولًا.


ولكن بدلًا من قبول هزيمتها برشاقة، بدت السيدة بال وكأنها فقدت أعصابها عندما جاء رجل من "الفريق " المنافس لمؤازرتها، فقامت بضربه برأسها في أنفه لتسبب في كسرها عبر البرنامج التليفزيوني المسجل، حيث لم تتقبل هزيمتها أمام المنافس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رفعه في الهواء.. شاب مصري يلقن شقيق أمير قطر علقة ساخنة ..فيديو

أنتوا اتحكم عليكم بالإعدام.. مرتكب مذبحة كفر الدوار: دبحتهم زى البهايم وولعت فيهم ومسرقتش حاجة .. الحلقة الثالثة

تحدي كسر الجمجمة.. سيدة تدعو لنشر الوعي في المدارس بعد إصابة ابنها

ترشيحاتنا

بـ المايوه وفستان محتشم.. رانيا يوسف تثير الجدل

أخبار نادي الزمالك.. الفريق يخوض القمة بالبدلاء.. وشيكابالا يسب الأهلي

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

عضو سابق بلجنة الحكام يكشف تفاصيل مهمة عن إلغاء هدف الأهلي بالسوبر

كيف تحمي نفسك من مرض السكر .. شاهد

عندك مرض نفسي.. أمير كرارة يصدم الفنانة درة على الهواء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف مثير للجدل من عروس تجاه صديقتها الحامل قبل حفل الزفاف.. تفاصيل

حيلة ذكية من صينية لحماية طفلتها من عدوى كورونا أثناء الدراسة.. شاهد ماذا فعلت

هنتعشى إيه النهاردة.. جربي أكلة البرك التركية مع السلطة اليونانية