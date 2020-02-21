مصارعة تكسر أنف منافسها بعد خسارتها أمام فريقه

كسرت مصارعة "إم إم إيه"، أنف منافسها الذكر بعد أن ضربته بالرأس فيها، إثر خسارتها في تحد Romanian Survivor وهو برنامج تليفزيوني واقعي.

ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل"، شاركت المصارعة آنا ماريا بال، البالغة من العمر 26 عامًا، من باكاو ، في تحد يقدمه برنامج تليفزيون واقعي عندما تمكنت منافستها لولا من إكمال المهمة أولًا.

ولكن بدلًا من قبول هزيمتها برشاقة، بدت السيدة بال وكأنها فقدت أعصابها عندما جاء رجل من "الفريق " المنافس لمؤازرتها، فقامت بضربه برأسها في أنفه لتسبب في كسرها عبر البرنامج التليفزيوني المسجل، حيث لم تتقبل هزيمتها أمام المنافس.