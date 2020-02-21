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مرأة

هنتعشى إيه النهاردة.. جربي أكلة البرك التركية مع السلطة اليونانية

الجمعة 21/فبراير/2020 - 07:10 م
طريقة عمل البرك التركية
طريقة عمل البرك التركية
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رشا عوني
تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء، تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي الوقت نفسه، تكون خفيفة، ويتم هضمها فى وقت قصير؛ حتى لا تتسبب في مشاكل خلال النوم، لذا نقدم لك عشاء صحيا وخفيفا مكونا من أكلة البرك التركية بالجبن مع السلطة اليونانية . 

مكونات البرك التركية بالجبن : 

مدة التحضير : 30 دقيقة 
الكمية : تكفي لـ 4 أفراد 

عجينة جلاش جاهزة أو سمبوسة 
علبة جبن
2 بيضة
كوب حليب
زيت 
بقدونس مفروم
حبة البركة

طريقة عمل البرك التركية بالجبن : 

في وعاء اخلطي الجبن مع البقدونس المفروم 
في وعاء اخر اخلطي الحيب مع البيض و الزيت 
افردي عجينة الجلاش وامسحي عليها بطبقة من خليط الزيت و البيض
ضعي كمية من الجبن والبقدونس بداخل العجين 
لفيها على شكل رول أو مربعات حسب رغبتك
رصي قطع البرك في صينية الفرن 
غلفيها بورق فويل
اخفقي بيضة وامسحي بها على سطح قطع البرك 
رشي عليها حبة البركة أدخليها الفرن على درجة حرارة 200 . 

السلطة اليونانية  :


مدة التحضير : 10 دقائق
الكمية : تكفي لـ 3 أفراد

مكونات السلطة اليونانية :
٥٠ جرام زيتون كلاماتا +٢ ثمرة طماطم كبيرة+ ٣ ثمرات خيار+ بصلة متوسطة+ علبة جبن فيتا+ نصف كوب زيت زيتون + ٣ ملعقة خل بلسميك+ ملح وفلفل ٢+ ملعقة كبيرة زعتر

طريقة عمل السلطة اليونانية : 

في كوب واحد ضعي الخل والزيت والملح والفلفل والزعتر وقلبيهم جيدًا، ثم اخلطي الخضروات والزيتون في وعاء عميق ثم قومي بتقطيع الجبن عليها مكعبات صغيرة، ثم ضيفي خليط الزيت وقلبي الوعاء دون أن تتفتت الجبن.


هنتعشى إيه النهاردة.. جربي أكلة البرك التركية مع السلطة اليونانية
هنتعشى إيه النهاردة.. جربي أكلة البرك التركية مع السلطة اليونانية
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