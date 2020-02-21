هنتعشى إيه النهاردة.. جربي أكلة البرك التركية مع السلطة اليونانية

تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء، تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي الوقت نفسه، تكون خفيفة، ويتم هضمها فى وقت قصير؛ حتى لا تتسبب في مشاكل خلال النوم، لذا نقدم لك عشاء صحيا وخفيفا مكونا من أكلة البرك التركية بالجبن مع السلطة اليونانية .