العناني من اليونان: المتحف الكبير حلم تحقق.. والاكتشافات الجديدة روجت لمصر عالميا.. فيديو

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عددا من اللقاءات الصحفية والتليفزيونيةً مع العديد من القنوات التليفزيونية اليونانية ووكالات الأنباء العالمية منها الاسوشيتيد برس ورويترز والوكالة الفرنسية وغيرهم،وذلك علي هامش زيارته الحالية لليونان.



وأجاب الوزير علي العديد من الأسئلة الخاصة بالتجهيزات والإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية ووزارة السياحة والآثار استعدادا للافتتاح الكبير للمتحف المصري الكبير واصفا إياه " بالحلم الذي تحقق"، وكذلك الاكتشافات والافتتاحات الأثرية التي ساهمت بشكل ملحوظ في الترويج لمصر عالميا بصفة عامة والسياحة الثقافية بصفة خاصة.



واستعرض وزير السياحة والآثار خلال لقاءاته الصحفية المنفردة، الجهود المبذولة لاستعادة السياحة الوافدة الي المقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها عن طريق ربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية وربط البحر الأحمر بمدن وادي النيل في صعيد مصر عن طريق تشغيل شركة مصر للطيران لخط طيران جديد بين شرم الشيخ والأقصر.



وأشار إلى قيام شركة تيوي بتشغيل أولي رحلاتها من إنجلترا إلي شرم الشيخ، في ظل رفع الحظر من إنجلترا إلى شرم الشيخ، لافتا إلى أن شركة مصر للطيران ستشغل رحلة من مطار جيتويك بإنجلترا الي شرم الشيخ قريبا، وكذلك شركة ايزي جيت التي ستقوم بتشغيل خط طيران منتصف العام الجاري.



وونوه إلى مبادرة " صيف في الصعيد " التي تتبناها الوزارة، عن طريق تشجيع السياح لزيارة الأماكن الأثرية في صعيد مصر، خلال شهري يوليو وأغسطس، من خلال تخفيض أسعار تذاكر الزائرين الأجانب في الأقصر، إلى النصف، وكذلك أسعار "الأقصر باس" وهو تصريح زيارة للأجانب يمكن حامله من زيارة كل المواقع الأثرية والمتاحف في مدينة الأقصر، ومدته 5 أيام.

