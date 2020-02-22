نفوق مئات الحيوانات البرية بمركز تفشى فيروس كورونا بالصين.. لهذا السبب

كشفت عدد من التقارير الأخبارية أن أكثر من 100 حيوان بري لقت مصرعها بالقرب من مدينة ووهان مركز تفشي فيروس كورونا في الصين.

اوضح الخبراء أن بعض الحيوانات ماتت بعد أن تسممت بسبب مطهرات رشها العمال لمنع انتشار فيروس كورونا ، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية.

وبحسب صحيفة " ديلي ميل"، تم العثور على 135 جثة حيوانية تنتمي إلى 17 نوع - بما في ذلك الطيور السوداء والخنازير البرية في مدينة تشونجتشينج التي تقع على حدود مقاطعة هوبى.

وأبلغ المسؤولون وكالة الأنباء الحكومية أن العمال ربما يكونوا قد رشوا الكثير من المطهرات للحد من الوباء ، وقتلوا الحيوانات البرية عن طريق الصدفة.