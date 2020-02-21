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رياضة

تعرف على ترتيب الدوري السعودي بعد مباريات اليوم

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:21 م
صدى البلد
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عمر سلامة

شهد اليوم الجمعة 21-2-2020، 3 لقاءات ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

في بداية اليوم تعادل أبها أمام العدالة بثنائية، فيما حقق الاتفاق الفوز أمام الفيصلي بهدفين مقابل هدف، وفي النهاية، تلقى الأهلي الهزيمة بهدف دون رد أمام نظيره الفتح.

وجاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي:

1- الهلال برصيد 41 نقطة
2- النصر برصيد 38 نقطة
3- الأهلي برصيد 33 نقطة
4- الوحدة برصيد 33 نقطة
5- الرائد برصيد 30 نقطة
6- التعاون برصيد 28 نقطة
7- الفيصلي برصيد 28 نقطة
8- الشباب برصيد 28 نقطة
9- الفيحاء برصيد 24 نقطة
10- أبها برصيد 23 نقطة
11- الاتفاق برصيد 23 نقطة
12- الحزم برصيد 22 نقطة
13- الاتحاد برصيد 19 نقطة
14- الفتح برصيد 15 نقطة
15- العدالة برصيد 14 نقطة
16- ضمك برصيد 14 نقطة
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