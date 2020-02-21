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أخبار العالم

الكويت: منع دخول أى جنسية كانت متواجدة في إيران خلال الأسبوعين الماضيين بسبب كورونا

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:18 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت الادارة العامة للطيران المدني الكويتي اليوم الجمعة، وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من إيران في الوقت الراهن، بناء على تعليمات وزارة الصحة، وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيروس (كورونا المستجد)، ووقوع حالات وفيات في مدينة (قم) الإيرانية.

وقال (الطيران المدني) الكويتي - في بيان صحفي على صفحته الرسمية على "تويتر" - إنه سيتم منع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى الكويت، ممكن كانوا متواجدين في إيران خلال الأسبوعين الماضيين، في حين سيخضع آي كويتي قادما من إيران للحجر الصحي.

وأضاف أنه سيتم إيقاف إصدار سمة دخول للقادمين إلى الكويت من إيران، نظرًا للوضع الحالي، مناشدا المواطنين عدم السفر إلى إيران خلال الفترة الحالية، لحين اتضاح الصورة النهائية بشأن فيروس (كورونا المستجد).

وكانت مؤسسة الموانئ الكويتية، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، قد قررتا وقف نقل الأفراد بحرًا وجوا من وإلى إيران اعتبارًا من أمس الخميس وحتى إشعار آخر، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا في إيران.
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