AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أسلحة أردوغان بيد الميليشيات.. إرهابي ليبي يقود مدرعة تركية في طرابلس.. صورة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:36 م
طرابلس
طرابلس
Advertisements
قسم الخارجي
كشفت وسائل إعلام ليبية عن وجود الإرهابي سعد عبدالسلام الطيرة المعروف بـ"أبي الزبير الدرناوي" بين صفوف الميليشيات الموالية لتركيا في طرابلس.

ونشرت صحف ليبية صورة للإرهابي الدرناوي داخل مدرعة تركية التي يطلق عليها اسم "لميس"، مما يؤكد مشاركته في المعارك ضد الجيش الليبي بطرابلس.

وأشارت إلى أن الطيرة هو أحد القيادات الإرهابية الفارة من درنة عقب تمكن الجيش الليبي من تحرير المدينة، حيث ثبت تورطه أكثر من مرة في مواجهة القوات المسلحة خلال تحرير درنة.

وعقب 2011 التحق الإرهابي بـ "كتيبة أبو سليم" وأصبح المسؤول الميداني لديها، إضافة إلى عضويته بمجلس الشورى لدى الكتيبة والذي شُكل آنذاك من خمس أعضاء، كما أسس في 2014  ما يعرف بـ "مجلس شورى مجاهدي درنة".

يأتي ذلك بعد اعتراف أردوغان بوجود مرتزقة تقاتل في صفوف قواته الموجودة في ليبيا، فيما قال  المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إن عتراف أردوغان المباشر بإرسال مرتزقة وقوات تركية إلى ليبيا؛ يؤكد على الدور التركي الداعم للإرهاب والجريمة.

وأوضح المسماري أن حكومة السراج أودت بليبيا إلى منزلق خطير.

وتابع قائلا  "لن نوقع على اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار قبل انسحاب المرتزقة والقوات التركية من الأراضي الليبية".
أسلحة أردوغان بيد الميليشيات.. إرهابي ليبي يقود مدرعة تركية في طرابلس.. صورة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المتحدث باسم الجيش الليبي يوجه رسالة قوية لأردوغان

المسماري ينفي وجود قوات أجنبية بين صفوف الجيش الليبي

المسماري: دعم تركيا لـ الميليشيات في ليبيا على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي

المسماري ينتقد تغطية قنوات الإخوان لحادث قصف الكلية العسكرية في طرابلس

أحمد موسى يعرض فيديو لـ ضرب ميليشيات أردوغان للكلية العسكرية بطرابلس

بريطانيا تصفع أردوغان.. مشروع قرار في مجلس الأمن لسحب المرتزقة من ليبيا

ترشيحاتنا

ركنان مهمان في الاغتسال بدونهما لا يتحقق

دفن أمه وحصّلها في نفس اليوم.. محمود انفطر قلبه على والدته فدخل القبر بعدها بـ6 ساعات

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

هنتعشى إيه النهاردة.. جربي أكلة البرك التركية مع السلطة اليونانية

أخبار نادي الزمالك.. الفريق يخوض القمة بالبدلاء.. وشيكابالا يسب الأهلي

وديعة بنكية بدلا من المهر للمقبلين على الزواج بفائدة 14%.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف مثير للجدل من عروس تجاه صديقتها الحامل قبل حفل الزفاف.. تفاصيل

حيلة ذكية من صينية لحماية طفلتها من عدوى كورونا أثناء الدراسة.. شاهد ماذا فعلت

هنتعشى إيه النهاردة.. جربي أكلة البرك التركية مع السلطة اليونانية