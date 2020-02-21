AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجيش الليبي: حكومة السراج مرتهنة لقطر وتركيا

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:20 م
أحمد المسماري المتحدث
أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي
Advertisements
قسم الخارجي
قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إن اعتراف أردوغان المباشر بإرسال مرتزقة وقوات تركية إلى ليبيا؛ يؤكد على الدور التركي الداعم للإرهاب والجريمة.

وأضاف في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" أن "حكومة الوفاق مرتهنة لقطر وتركيا والميليشيات".

وأوضح المسماري أن حكومة السراج أودت بليبيا إلى منزلق خطير.

وتابع قائلا  "لن نوقع على اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار قبل انسحاب المرتزقة والقوات التركية من الأراضي الليبية".

وأكد الجيش الليبي أن "واجبنا حماية ليبيا من الأطماع التركية".

وفي وقت سابق أكد المتحدث باسم الجيش الليبي أن القوات جاهزة لقطع دابر الإرهاب التركي من الأراضي الليبية ومحاسبة من يعرض أمن البلاد للخطر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي: لن نسمح لأردوغان بتهديد أمن مصر

عراب الخراب.. ماذا يريد أردوغان من ليبيا؟

الجيش الليبي: سنفرض هيبة ليبيا على الغير ونرفع راية الجهاد ضد الغزو التركي

الجيش الليبي يستهدف مواقع لمليشيات السراج وأردوغان في مصراتة

بريطانيا تصفع أردوغان.. مشروع قرار في مجلس الأمن لسحب المرتزقة من ليبيا

الرئيس الجزائري يصفع أردوغان: يجب ترحيل المرتزقة من ليبيا فورا

ترشيحاتنا

بعد إساءات عبدالله جمعة وشيكابالا.. حسام عاشور يعد جماهير الأهلي بالرد

عضو سابق بلجنة الحكام يكشف تفاصيل مهمة عن إلغاء هدف الأهلي بالسوبر

محمد رمضان يتجاهل باسم سمرة في رسالة جديدة لجمهوره

دفن أمه وحصّلها في نفس اليوم.. محمود انفطر قلبه على والدته فدخل القبر بعدها بـ6 ساعات

بيان عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية

بمقولة للشيخ الغزالي.. شيما الحاج تعلق على السكوت عن الإساءة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف مثير للجدل من عروس تجاه صديقتها الحامل قبل حفل الزفاف.. تفاصيل

حيلة ذكية من صينية لحماية طفلتها من عدوى كورونا أثناء الدراسة.. شاهد ماذا فعلت

هنتعشى إيه النهاردة.. جربي أكلة البرك التركية مع السلطة اليونانية