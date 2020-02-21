الجيش الليبي: حكومة السراج مرتهنة لقطر وتركيا

قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إن اعتراف أردوغان المباشر بإرسال مرتزقة وقوات تركية إلى ليبيا؛ يؤكد على الدور التركي الداعم للإرهاب والجريمة.





وأضاف في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" أن "حكومة الوفاق مرتهنة لقطر وتركيا والميليشيات".





وأوضح المسماري أن حكومة السراج أودت بليبيا إلى منزلق خطير.





وتابع قائلا "لن نوقع على اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار قبل انسحاب المرتزقة والقوات التركية من الأراضي الليبية".





وأكد الجيش الليبي أن "واجبنا حماية ليبيا من الأطماع التركية".



