ظافر العابدين يحكي كيف تحول من لاعب في نادي الترجي إلى نجم سينما

أكد النجم ظافر العابدين، أنه بدأ حياته لاعب كرة قدم في نادي الترجي التونسي، ولكنه تعرض إلى إ صابة خطيرة أ بعدته عن الملاعب واتجاه بعد ذلك إلى الفن والأزياء .





وأضاف العابدين خلال برنامج "سهرانين" المذاع على فضائية "أون اي" ويقدمه الفنان أمير كرارة؛ أن الإنسان لا يعرف أين يجد الخير ولو كان استمر في لعب الكرة ما كان له أن يحقق النجاح الكبير الذي وصل إليه في الفن، لافتا أن أصدقاءه في النادي شاركوا في البطولات الدولية وكان هو يجلس يعاني الإصابة.





وأشار العابدين، إلى أنه تربى على الأعمال الفنية المصرية مثل رأفت الهجان وأفواه وأرانب؛ موضحا أنه فخور بكونه عربيا بسبب حبه لرجل المخابرات الشهير رأفت الهجان.





وأوضح العابدين، أن التوانسة من عشاق النجم الكوميدي الكبير عادل إمام صاحب مدرسة المشاغبين، مشيرا إلى أنه تعلم اللهجة المصرية سريعا ليستطيع أن يقدم الأعمال الفنية دون استغراب من المشاهدين.





وأوضح الفنان ظافر العابدين أنه دائم السفر بين مصر وتونس، منوها أنه لا يسهر في تونس لأن طبيعة البلد مختلفة، أما في مصر يسهر نتيجة لانشغاله مع أصدقائه.