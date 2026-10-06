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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير العمل: 550 فرصة توظيف بشركة خاصة في 6 محافظات بالصعيد

وزير العمل مع مسئولي الشركة موفرة الفرص
وزير العمل مع مسئولي الشركة موفرة الفرص

التقى وزير العمل حسن رداد، بمكتبه بالعاصمة الجديدة وفدًا من شركة خاصة بشأن تكثيف التعاون خلال الفترة المقبلة في مجالات التدريب والتشغيل.

وخلال اللقاء أعلن وزير العمل بدء تنفيذ المرحلة الأولى من فرص العمل التي سبق الإعلان عنها بالتعاون بين وزارة العمل والشركة من خلال إتاحة 550 فرصة عمل لشباب 6 محافظات بالصعيد، هي: الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحويل التعاون مع القطاع الخاص إلى فرص عمل حقيقية أمام الشباب.

وأوضح الوزير أن المقابلات والاختبارات تبدأ اعتبارًا من الأحد الموافق 11 أكتوبر 2026، من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الثالثة عصرا ،وفق جدول زمني يشمل محافظات الصعيد، حيث تُجرى مقابلات شباب بني سويف يوم الأحد 11 أكتوبر (بمقر مديرية عمل بني سويف، شارع أحمد عرابي، بجوار نادي المعلمين)، والفيوم يوم الأحد 11 أكتوبر (بمقر مديرية عمل الفيوم، المشتل، حي الجامعة، بجوار كلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم)، والمنيا يوم الاثنين 12 أكتوبر (بالدور الرابع بديوان مديرية العمل بشارع سعد زغلول بالمنيا)، وأسيوط يوم الثلاثاء 13 أكتوبر (بمبنى منطقة عمل أسيوط، بجوار قسم أول أسيوط، مساكن الشادر القديم، بجوار السجل المدني)، وسوهاج يوم الأربعاء 14 أكتوبر (بمقر مديرية العمل بسوهاج، شارع أسيوط - سوهاج، بجوار محكمة الأسرة)، وقنا يوم الخميس 15 أكتوبر (بمركز التدريب المهني بكلاحين قفط، أمام إدارة المرور).

ودعا وزير العمل الشباب الذين سبق لهم التقدم إلى الحضور في المواعيد المحددة لاستكمال إجراءات المقابلات والاختبارات، كما أتاح الفرصة أمام الشباب الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف ممن لم يسبق لهم التقدم، للتوجه إلى أماكن إجراء المقابلات والاختبارات المعلنة في محافظاتهم خلال الأيام المحددة، والتقدم وفقًا للشروط والتخصصات المطلوبة.

وتشمل فرص العمل مجالات الإنتاج والتشغيل والهندسة، ومن بينها وظائف فني إنتاج، ومساعد نساج، والمهندسين في تخصصات الكهرباء والميكانيكا والإلكترونيات، بالإضافة إلى سائقي كلارك "Forklift Driver"، وذلك وفقًا للاحتياجات والتخصصات التي سبق الإعلان عنها.

وتتميز فرص العمل المطروحة بتوفير وظائف داخل واحدة من أكبر المجموعات الصناعية في مصر، بمدينة العاشر من رمضان، بأجور ومزايا وظيفية وفقًا لطبيعة كل وظيفة، إلى جانب فرص الاستقرار والتطور المهني واكتساب الخبرات العملية في بيئة صناعية وإنتاجية متخصصة، طبقًا لشروط وضوابط كل وظيفة.

وأكد الوزير أن بدء التنفيذ من محافظات الصعيد يمثل المرحلة الأولى من هذه الشراكة، مع استمرار التنسيق لاستكمال مراحل توفير فرص العمل، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب، ويدعم احتياجات الصناعة من العمالة المؤهلة.

وأشار إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ توجهها نحو "التدريب من أجل التشغيل" وربط احتياجات سوق العمل الفعلية بفرص العمل المتاحة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبما يدعم الصناعة الوطنية والاستثمار والإنتاج ويوفر فرص عمل لائقة للشباب.

وزير العمل حسن رداد فرص عمل

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