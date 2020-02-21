AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

سلطنة عمان في مهمة ثقافية بـ ليتوانيا.. تفاصيل

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:50 م
جانب من مشاركة السلطنة
جانب من مشاركة السلطنة فى فيلنيوس
Advertisements
ميـــس رضــا

تشارك سلطنة عٌمان ممثلة بوزارة الإعلام في فعاليات معرض "فيلنيوس" الدولي للكتاب المقام حاليا في ليتوانيا والمقرر أن يختتم فعالياته فى الـ 23 من شهر فبراير الجاري.


وتهدف هذه المشاركة إلى التعريف بمختلف الإصدارات العمانية وإبراز التراث الثقافي والتاريخي والأدبي للسلطنة إضافة إلى زيادة تفعيل التواصل الثقافي مع مختلف دول العالم.

 

ويضم جناح السلطنة العديد من الإصدارات والعناوين في شتى التخصصات الأدبية والفنية والفكرية والعلمية والتاريخية وغيرها إضافة إلى إصدارات باللغة العربية وعدد من اللغات الأجنبية وكتاب عُمان السنوي الذي سيقدم باللغة العربية واللغات الأخرى وصور تعرف بأبرز المعالم الحضارية والطبيعية في السلطنة.

 

وتم تخصيص ركن في جناح السلطنة لعرض الأفلام الوثائقية لتعريف زوار المعرض بالجوانب الثقافية والتراثية والسياحية بالسلطنة.

 

ويقام على هامش المعرض حفل موسيقي يشارك فيه عدد من الفنانين العمانيين من فرقة مبادرة لحن السلام، كما يشارك عازفون عمانيون في تقديم عدد من المقاطع الموسيقية بالاشتراك مع الأوركسترا الليتوانية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتصالات خليجية مكثفة بـ عُمان.. قلق بالسلطنة حول الحالة الصحية لـ قابوس

سلطنة عمان تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

جناح سلطنة عمان يستقبل رواده بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الـ 51

مشاركة لافتة.. سلطنة عُمان عروس معرض الكتاب في الدار البيضاء

قابوس محورا للفعاليات.. افتتاح معرض مسقط الدولي للكتاب السبت المقبل

الرئيس الليتواني يعرب عن تقديره لجهود مصر في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية

ترشيحاتنا

مسنة تبكي وتتوسل لـ عاملة بدار رعاية لإدخالها الحمام .. مشهد مأساوي

الفلاحين تكشف حقيقة انتقال فيروس الطماطم الجديد من فرنسا إلى مصر

إنقاذ أسرة تعطل بها الأسانسير في مدينة نصر

البروفيسور مجدي يعقوب يسقط أرضا.. ولفتة طيبة من سميح ساويرس تجاهه.. فيديو

متحول جنسيًا.. راقصة عربية تثير الجدل بهذا الفيديو

بعد 25 سنة زواجا يستقبل مولودته الأولى .. بمَ كان يشعر المواطن إبراهيم لويس كل هذه المدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف مثير للجدل من عروس تجاه صديقتها الحامل قبل حفل الزفاف.. تفاصيل

حيلة ذكية من صينية لحماية طفلتها من عدوى كورونا أثناء الدراسة.. شاهد ماذا فعلت

هنتعشى إيه النهاردة.. جربي أكلة البرك التركية مع السلطة اليونانية