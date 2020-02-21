سلطنة عمان في مهمة ثقافية بـ ليتوانيا.. تفاصيل

تشارك سلطنة عٌمان ممثلة بوزارة الإعلام في فعاليات معرض "فيلنيوس" الدولي للكتاب المقام حاليا في ليتوانيا والمقرر أن يختتم فعالياته فى الـ 23 من شهر فبراير الجاري.





وتهدف هذه المشاركة إلى التعريف بمختلف الإصدارات العمانية وإبراز التراث الثقافي والتاريخي والأدبي للسلطنة إضافة إلى زيادة تفعيل التواصل الثقافي مع مختلف دول العالم.

ويضم جناح السلطنة العديد من الإصدارات والعناوين في شتى التخصصات الأدبية والفنية والفكرية والعلمية والتاريخية وغيرها إضافة إلى إصدارات باللغة العربية وعدد من اللغات الأجنبية وكتاب عُمان السنوي الذي سيقدم باللغة العربية واللغات الأخرى وصور تعرف بأبرز المعالم الحضارية والطبيعية في السلطنة.

وتم تخصيص ركن في جناح السلطنة لعرض الأفلام الوثائقية لتعريف زوار المعرض بالجوانب الثقافية والتراثية والسياحية بالسلطنة.

ويقام على هامش المعرض حفل موسيقي يشارك فيه عدد من الفنانين العمانيين من فرقة مبادرة لحن السلام، كما يشارك عازفون عمانيون في تقديم عدد من المقاطع الموسيقية بالاشتراك مع الأوركسترا الليتوانية.