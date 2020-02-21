AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد حاتم أفضل ممثل صاعد في مسابقة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:57 م
محمد حاتم أفضل ممثل
محمد حاتم أفضل ممثل صاعد
Advertisements
محمد نحلة
حصل الفنان محمد حاتم على جائزة أفضل ممثل صاعد عن دوره في فيلم " لما بنتولد" في مسابقة السينما المصرية التي تقيمها الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة ولجنة تحكيم المسابقة برئاسة المخرج الكبير على بدرخان وعضوية مدير التصوير سمير فرج والسناريست د. أشرف محمد والفنانة سلوى محمد علي والناقدة آمال عثمان.

ويقوم محمد حاتم في فيلم "لما بنتولد" بدور "أسامة" وهو شاب مسلم يقع في حب فتاة مسيحية، والفيلم من إخراج تامر عزت وتأليف نادين شمس. 

وشارك الفيلم في عدة مهرجانات منها مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان أيام قرطاج السينمائية ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ويعرض لمحمد حاتم الآن مسلسل بخط الأيد يوميا على قناة dmc ومسلسل في كل أسبوع يوم جمعة على منصة شاهد ومن أحدث أعماله مسلسل ممالك النار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يعرض قريبا .. محمد حاتم يكشف عن شخصيته في مسلسل بخط الإيد

بطريقة خاطئة.. محمد حاتم يكشف دوره في مسلسل بخط الإيد قبل عرضه

بمشاركة عمرو عابد ومريم الفرجانى وأحمد شوقى | لجنة تحكيم الإسكندرية للفيلم القصير

عمرو عابد عضو لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

5 أفلام تحصد جوائز مهرجان جمعية الفيلم

محمد حاتم ينتهي من تصوير "في كل أسبوع يوم جمعة"

ترشيحاتنا

البروفيسور مجدي يعقوب يسقط أرضا.. ولفتة طيبة من سميح ساويرس تجاهه.. فيديو

الفرص تتراجع .. إعلان مخيف من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

ميدو: مباراة القمة في موعدها.. وإيقاف 3 لاعبين من كل فريق

لما بغيب بعمل زعابيب.. حمو بيكا يتحدى هاني شاكر بأحدث أغانيه

بعد الفعل الفاضح.. شيكابالا قد يغيب عن لقاء الأهلي والزمالك بالدوري

دفن أمه وحصّلها في نفس اليوم.. محمود انفطر قلبه على والدته فدخل القبر بعدها بـ6 ساعات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف مثير للجدل من عروس تجاه صديقتها الحامل قبل حفل الزفاف.. تفاصيل

حيلة ذكية من صينية لحماية طفلتها من عدوى كورونا أثناء الدراسة.. شاهد ماذا فعلت

هنتعشى إيه النهاردة.. جربي أكلة البرك التركية مع السلطة اليونانية