تتعامد الشمس على وجهه مرتين سنويا.. 12 معلومة عن رحلة كفاح رمسيس الثاني

لا تزال محافظة أسوان عاصمة الشباب الأفريقي والاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء، تمتلك العديد من الفعاليات والمهرجانات والمناسبات المختلفة، خاصة في شهر فبراير من كل عام، وخلال يومي ٢١ و ٢٢ فبراير تشهد مدينة أبو سمبل السياحية ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى التى تعد ظاهرة فريدة من نوعها تحدث مرتين سنويًا خلال 22 أكتوبر و22 فبراير.









ويستعرض "صدى البلد"، في هذا الإطار سرد قصة الملك "رمسيس الثانى" الذى يعد أحد أهم ملوك دولة مصر القديمة ولقب بابن آلهة الشمس، حيث صعد إلى سدة الحكم وهو في أوائل العشرينيات من العمر، وبلغت فترة حكمه لمصر نحو 66 عامًا منذ 1279 ق.م وحتى عام 1212 قبل الميلاد. وفيما يلي نعرض أبرز 12 معلومة عن الجد الأعظم رمسيس الثاني الذي يعد الفرعون الأكثر شهرة وقوة في حقبة التاريخ الفرعوني. رمسيس الثاني هو ثالث فراعنة الأسرة التاسعة عشر. ابن الملك سيتي الأول والملكة تويا. أشهر زوجاته كانت نفرتاري، وبلغ عدد أبنائه نحو 90 ابنة وابن. قاد عدة حملات شمالًا إلى بلاد الشام، إضافة إلي حملات جنوب الشلال الأول إلى بلاد النوبة. صاحب أقدم معاهدة سلام في التاريخ بعد معركة قادش الثانية. استطاع رمسيس الثاني بناء العديد من الآثار العظيمة في الكرنك والأقصر وطيبة، وأبيدوس وتانيس، ومنف والنوبة. بني معابد أبوسمبل وهو موقع أثري يوجد ببطن الجبل جنوبي أسوان. يتميز معبد أبو سمبل عن غيره من معابد المصريين القدماء بحدوث ظاهرة هي الأشهر والأهم بين 4500 ظاهرة فلكية شهدتها مصر الفرعونية جذبت أنظار العالم وهي تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني داخل معبده مرتين في العام. بني معبد الرمسيوم وهو المعبد الجنائزي الخاص بالملك رمسيس الثاني. دفن الملك رمسيس في وادي الملوك، إلا أن مومياؤه نُقلت إلى خزانة المومياوات في الدير البحري، حيث اكتُشفت عام 1881. رمسيس الثاني هو أول مومياء يحمل جواز سفر دبلوماسي في العالم وذلك للسفر إلي فرنسا بهدف معالجة التلف في المومياء. تم نقل تمثال رمسيس الثاني إلي بهو المتحف المصري الكبير في احتفالية كبري تناقلتها كافة وسائل الإعلام حول العالم. واقرأ أيضًا :



