ليلة من ألف ليلة عاشتها مدينة أبو سمبل السياحية فى ليلة تعامد الشمس .. شاهد

ليلة من ألف ليلة عاشتها مدينة أبو سمبل السياحية على بعد ٢٨٠ كم جنوب مدينة أسوان ، بأهاليها وسائحيها وزائريها وضيوفها وقيادتها فى ليلة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى.





رصدت كاميرا" صدى البلد " الأجواء الاحتفالية التى تحمل عبق التاريخ وعظمة الحضارة المصرية حيث شهدت المدينة فى ليلة تعامد الشمس الحفل الختامى لمهرجان أسوان الدولى الثامن للثقافة والفنون بمشاركة 23 فرقة فنون شعبية إفريقية وعربية وأجنبية ومصرية.





وحضر الحفل كل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى وسط حضور كبير من الأفواج السياحية والزائرين ، بجانب القيادات الأمنية والثقافية والتنفيذية والأهلية.





وقدمت الفرق الفنية أوبريت الفن يجمعنا والذى تضمن تبلوهات فنية راقصة وغنائية تبرز التراث الثقافى والفنى للدول المشاركة والمحافظات المصرية وذلك بساحة صحن معبدى أبوسمبل.





ثم إنتقلت الفعاليات إلى منطقة السوق بوسط مدينة أبو سمبل لمشاهدة الحفل الفنى لفرق الفنون الشعبية فى ليلة التعامد والذى نظمته محافظة أسوان بالتعاون مع الهيئةالعامة لقصور الثقافة وسط حضور جماهيرى كبيرمن أهالى أبوسمبل وأسوان والسائحين كان فى مقدمتهم وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان.





واستمتع الحاضرون بالفقرات الفنية المتنوعة لفرق روسيا ، بجانب فرق اليونان وبلغاريا ورومانيا والسودان والمكسيك والإمارات والمغرب وسريلانكا وصربيا وبولندا والجزائر وفلسطين ، بالإضافة إلى فرق الوادى الجديد ومرسى مطروح والعريش وأسوان وتوشكى وبورسعيد وأسيوط وسوهاج والشرقية وشلاتين.





وكان اللواء أشرف عطية قد قام بتوزيع الهدايا التذكارية من التماثل الفرعونية على الزائرين والسائحين فى لفتة نالت اعجابهم.



كما حرص أشرف عطية على إلتقاط الصور التذكارية مع الشباب والفتيات المشاركين فى مبادرة تنمية الوعى السياحى والحفاظ على التراث والذين قاموا بتنفيذ أعمال تجميل وتشجير بمنطقة المعبد , وأيضًا تنظيم ندوات للتوعية.





ومن المتوقع أن يشهد ظاهرة تعامد الشمس فى تمام الساعة السادسة و ٢٠ دقيقة من صباح السبت ٢٢ فبراير الجارى الآلاف من السائحين والزائرين الظاهرة وسط مشاركة واسعة لــ ٤٠٠ فنان لفرق الفنون الشعبية المصرية والاجنبية والافريقية والعربية.











