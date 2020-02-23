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محافظات

أبناء عمومتهم في الأردن.. قبيلة الأحيوات أقدم من سكن العقبة وأقام بـ سيناء

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:13 ص
قبيلة الأحيوات
قبيلة الأحيوات
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احمد صالح
تعود قبيلة الأحيوات بنسبها إلى قبيلة المساعيد ، وتعتبر قبيلة الأحيوات من أكبر فروع قبيلة المساعيد التي تتواجد في بلاد الشام والحجاز والأراضي المصرية، وينحدرون من نسل معلى بن سليمان المسعودي، وهم من أقدم سكّان منطقة العقبة وما حولها.

وقال طه محمد حمد آل المصري في ذكر قبيلة الأحيوات، إنها تنتسب إلى القبيلة الأكبر وهي المساعيد، وجدّ قبيلة الأحيوات هو سعد صادق الوعد بن علي بن معلّى المسعودي والذي كان بمثابة قاضي قبيلة المساعيد.

وتُسمّى قبيلة الأحيوات بهذا الاسم وذلك لأن سعد صادق الوعد كان مع جدّه معلّى في وادي الحمض ( سيناء حاليًا ) ومرض المعلّى مرضًا شديدًا وأوصى بدفنه على ربوة في جنب وادي الحمض.

وسارت زوجاته مع الابن سعد إلى مضارب قبيلة المساعيد في وادي عربة ومع التزاوج والتناسل وأنجاب الأبناء ظهرت قبيلة الأحيوات كقبيلة مستقلة عن المساعيد ".

والأحيوات فرع من أولاد عطية، وهؤلاء من أقدم فروع قبيلة المساعيد ، قال نعوم شقير في كتابه الذي وضعه عام 1906 م وصدر عام 1916 م في حديثه عن قبيلة الأحيوات: " وفي تقاليدهم أنّهم من بني عطيّة المساعيد المنتسبين إلى مسعود بن هاني".

ومن ذرية معلي: الشوافين وهم أولاد سعد جيّد الوعد ( صادق الوعد ) ، وهو حفيد مُعَلّى فهو سعد بن علي بن مُعَلّى .

وأمراء المساعيد في فلسطين وغيرها بنو الأمير سليمان المنطار ، وهو الأمير سليمان بن مًعَلّى بن سليمان المسعودي أمير قبيلة المساعيد الذي قتل في واقعة لهم في غزة ، وهو صاحب مقام المنطار المعروف في غزّة .

وقال اللواء حامد أحمد صالح ومن المصادر التي نقل عنها وثائق دير سانت كاترين  في بلاد الطور في جنوبيّ سيناء إن الأحيوات من ينحدرون المساعيد ومنها إلى قبيلة بني عطية في سيناء الوسطى إلى العقبة وهم أصلا من قوم شعيب".

وذكر المحامي علاء الدين أحمد عبد المجيد، في كتابه القبائل العربية في مصر في نهاية القرن العشرين  ان شبه جزيرة سيناء تستقرّ فيها حوالي سبعة عشر قبيلة من أصول تمتدّ إلى الجزيرة العربية وفلسطين والشام ، وهذه القبائل تركت مرحلة الرحالة ودخلت مرحلة الاستقرار ، منها في شمال سيناء والأخرى في جنوب سيناء .

وأضاف: "قبيلة الحوات ( الأحيوات ) تنقسم إلى قسمين: قسم يسكن سيناء ، والقسم الأكبر يسكن في الضفّة الشرقية لنهر الأردن وهذه القبيلة من أصل واحد حيث أنهما ينتسبان إلى بني عطيّة المساعيد المنتسبين إلى مسعود بن هاني ، وتتمركز هذه القبيلة شرق بلاد التياهة وغربها وأشهر مراكزها : جبل المغارة .والجفجافة .والتمد ( الثّمد ) .وعين سدر ( عين صدر ) ..وأهم عشائرها :النجمات .الصفايحة .الخواطر ( الخواطرة ) .السلاّميّين .الغرافيّين ( الغراقين ) .الكرادقة ( الكرادمة ) والحمدات .

ومن كبار رجالها :علي فريج رئيس المجلس المحلّي السابق وعطية أبو قردود رئيس المجلس المحلّي وعضو مجلس الشوري السابق والشيخ جازي سعد عضو مجلس النواب عن وسط سيناء الحسنة ونخل و سليم أبو عاكفة ( عكفة ) ومحمد أبو قردود وشيخ العرب عيد أبو صفيح .

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أبناء عمومتهم في الأردن.. قبيلة الأحيوات أقدم من سكن العقبة وأقام بـ سيناء
أبناء عمومتهم في الأردن.. قبيلة الأحيوات أقدم من سكن العقبة وأقام بـ سيناء
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