القبض على مسلح بالقرب من منزل الأمير تشارلز ملك بريطانيا المنتظر

عثرت الشرطة البريطانية على سيارة مجهولة بالقرب من منزل الأمير تشارلز ملك بريطانيا المنتظر، وبداخلها عدد من الأشياء التي ارتابت بها الشرطة في أن تكون محاولة اغتيال.





وبعد تحريات الشرطة تبين وجود رجل يحمل قوسًا ونشاب بالإضافة إلى 14 مسمارًا ونصلًا كبيرًا يتجول في أرجاء شارع قصر جيمس وقد ألقت الشرطة القبض عليه.





واتضح أن المشتبه به يدعى «أندرو مارشال» 44 عامًا، ويعاني من عد من اضطرابات الصحة العقلية، بعدما عثرت عليه الشرطة يتجول في منطقة المول التجاري بموازاة منزل الأمير تشارلز.





عثر رجال الأمن في البداية على مفاتيح سيارته فقط، وبعد بتفتيش الأرجاء عثروا على السيارة ليعثروا بداخلها على مجموعة من الأسلحة وزوج من قفازات اللاتكس، وفقًا لصحيفة ذا صن البريطانية.





وجهت محكمة ساوث وارك تهمتين إلى أندرو مارشال من نوتنجهام بحيازة أسلحة في مكان عام، وقد أفرجت عنه المحكمة بكفالة على شرط أن يتم تحديد إقامته داخل مستشفى الأمراض العقلية.