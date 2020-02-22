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رياضة

روني يزين مباراته الـ 500 بهدف متميز أمام فولام

السبت 22/فبراير/2020 - 02:55 ص
النجم الإنجليزي
النجم الإنجليزي واين روني
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محمد رشاد
احتفل النجم الإنجليزي واين روني بأفضل طريقة ممكنة بتسجيله هدفا رائعا في المباراة الـ 500 في مسيرته بالكرة الإنجليزية، اللقاء الذي لم تنته نتيجته كما ينبغي إذا خطف فولام التعادل أمام ديربي كاونتي في افتتاح الجولة الـ 34 من الدوري الدرجة الأولى الإنجليزية "شامبيونشيب".

الشوط الأول انتهى سلبيا، وفي الشوط الثاني حصل ديربي كاونتي على ضربة جزاء في الدقيقة 55.

روني تصدى لها وسجلها على طريقة "بانينكا" في منتصف المرمى مسجلا هدفه الـ 211 بعدما بدأ مسيرته مع إيفرتون بعمر الـ 16 مرورا بـ مانشستر يونايتد ثم إيفرتون وديربي كاونتي.

الصربي ألكسندر ميتروفيتش سجل هدف التعادل في الدقيقة 71 رافعا رصيده التهديفي إلى 22 هدفا في الموسم الجاري متصدرا ترتيب هدافي المسابقة.

تعادل ظل به فولام ثالثا برصيد 57 نقطة فيما ارتفع رصيد ديربي إلى 45 نقطة في المركز الـ 12 على بُعد 8 نقاط من المركز السادس آخر مقاعد ملحق التأهل للدوري الإنجليزي.

روني منذ مشاركته الأولى بقميص ديربي شارك في 12 مباراة مسجلا خلالها 4 أهداف.
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