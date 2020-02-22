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فن

أمير كرارة لمجدى يعقوب بعد تكريمه بدبى: ربنا يطول فى عمرك

السبت 22/فبراير/2020 - 03:54 ص
امير كرارة
امير كرارة
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كريم ناصر
نشر الفنان أمير كرارة  صورة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي والصور والفيديوهات الشهير الانستجرام . 

وكانت الصورة للدكتور مجدى يعقوب أثناء تكريمه بدبى يبارك له قائلا  :  ربنا يطول فى عمرك لانك ملاك عايش على الارض  . 



وكرم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، البروفيسور العالمي مجدي يعقوب، بوشاح محمد بن راشد للعمل الإنساني" على هامش حفل صناع الأمل.

ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، تم منح الجراح العالمي مجدي يعقوب وشاح محمد بن راشد تكريما لجهوده الانسانية.

وخطف الدكتور مجدي يعقوب الأنظار في حفل صناع الأمل، حيث حرص عدد من النجوم والحضور على التقاط صور "سيلفي"معه.

وأشارت الصحيفة الإماراتية، إلى أن أكثر من 40 مليون درهم تبرع بها مؤسسات ورواد أمل من الإمارات والعالم العربي، لمشروع بناء مستشفى البروفيسور مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب، والذي اختارته مبادرة صناع الأمل مشروع العام الإنساني.
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الدكتور مجدي يعقوب

A post shared by Amir Karara ابو سليم (@karara.amir) on

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