ترامب يبحث وقف نشر كتاب جون بولتون لاحتوائه على حوارات سرية

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم، السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يبحث حاليا منع نشر كتاب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، وذلك لاحتوائه على ما وصفته بأنه "حوارات سرية".





ونقلت الصحيفة عن مصدرين قولهما إن الرئيس الأمريكي وصف بولتون بـ"الخائن"، مؤكدا أن الكتاب يجب ألا ينشر قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر المقبل.





كانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نشرت الشهر الماضي أن بولتون ذكر في كتابه غير المنشور أن ترامب وجهه للمساعدة بحملة الضغط على أوكرانيا للحصول على معلومات تطيح بالديمقراطيين من أوكرانيا.





ووفقا لـ"نيويورك تايمز"، فإن بولتون ذكر أيضا أن الرئيس الأمريكي لم يرغب برفع وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا حتى يستجيب المسئولون فيها لطلباته.