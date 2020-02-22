هنا السعودية العظمى.. كيف تفاعل السعوديون مع الجافورة أكبر حقل غاز في المملكة

أثار نبأ اكتشاف حقل الجافورة أكبر حقل غاز فى المملكة العربية السعودية بعد الإعلان عنه أمس الجمعة باحتياطيات تريليونية، تفاعلًا كبيرًا بين السعوديين، معبرين عن فرحتهم بما وصلت إليه بلادهم من إنجازات تلامس السماء.









وتعتزم المملكة العربية السعودية تطوير حقل الجافورة الذي يعد أكبر حقل للغاز غير التقليدي يتم اكتشافه بالمملكة بحجم 200 تريليون قدم مكعب.









وسيحقق حقل الجافورة صافي دخل سنويا للمملكة يقدر بـ 32 مليار ريال بحسب تصريحات لولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان الذي وجه بأن تكون أولوية إنتاج #حقل_الجافورة الضخم لصالح القطاعات المحلية في المملكة مثل: الصناعة والتعدين والكهرباء وتحلية المياه.













وتصدر وسم #الفاجورة و # تطوير أكبر_حقل غاز_فى السعودية وجهات مواقع التواصل الاجتماعى عقب الإعلان أمس عن الاحتياطيات التريليونية للسعودية من الغاز الطبيعى والتى تمثل نقلة نوعية فى تاريخ المملكة، والذى اعتبرها البعض خطوة ستغير خارطة الغاز فى المنطقة.









وتحول "تويتر"، إلى سجل مباركات وتهنئة للمملكة قيادة وحكومة وشعبا للإنجازات التى يفخر بها أبناء المملكة من وقت لآخر، وتوالت التغريدات، غرد حساب يحمل اسم "الوطن خط أحمر" قائلًا: "إعلان السعودية #تطويراكبرحقل_بالسعوديه لا يعني فقط إعلانًا اقتصاديًا، بل هو إعلان ثقل جديد في ميزان القوى الإقليمي والعالمي، أبارك هذا الإنجاز وتسميته بـ“عصر الطاقة“ في محلها وصائبة جدًا.









وأخر يدعى "أبوماجد"، «هنا السعودية العظمى مصدر الطاقة العالميه ،من ارضها تتفجر الخيرات لتسهم في تحقيق الرفاه للعالم ، من بلادنا انتشر ألأسلام فكنا مقصدًا وقبلة للمسلمين ،ومن هذه الارض المباركه نعمل على نهضة وحضارة العالم ، وما حقل الجافوره الا منبع من منابع الخير لبلد العطاء».









وغرد مواطن سعودى يدعى "محمد الشيبانى"، ما شاء الله تبارك اليوم خبر أفرحنا كثير والله وهو خبر حقل " الجافورة " اللي يكون بالتالي أكبر حقل غاز في السعودية ، حقل ضخم و بيدخل مبلغ 32 مليار ريال سنويًا للمملكة شيء مو سهل أبدًا والله قلب أحمرعلامة التصفيق".









وغرد الحساب الرسمى للمواطن السعودي منذر آل الشيخ مبارك، "نحمد الله تعالى اليوم يعلن عن تطوير #حقلالجافورة والذي يبلغ طوله170 كيلو متر وعرضه 100 كيلو متر أما الموارد ف 200 تريليون قابلة للزيادة فالحمدلله تعالى ونسأل الله تعالى أن يجزي ولاتنا عنا خير الجزاء وأن يجزي #وليالعهدالأميرمحمدبنسلمان خير الجزاء"





بينما قال "ريان"، عبر حسابه " الحمد لله الحمد لله الحمد لله.. السعودية من فضل ربي تملك : علم السعودية -اكبر حقل نفط في العالم -اكبر حقل غاز في العالم -اكبر حقول المعادن والفوسفاترؤية عظيمة ووطن عظيم يجعل من المملكة اقتصاد قوي جدًا جدًا ، إلى الامام يابلادي ولاعزاء للحاقدين رمز القلب"













وعن الفاجورة يستعرض صدى البلد أهم 10 حقائق عن حقل الجافورة:









1- يعتبر أكبر حقل للغاز غير المصاحب غير التقليدي يتم اكتشافه في المملكة.









2- يبلغ طوله 170 كيلومترًا وعرضه 100 كيلو متر.









3- يقدر حجم موارد الغاز في مكمنه بنحو 200 ترليون قدم مكعب من الغاز الرطب الذي يحتوي على سوائل الغاز في الصناعات البتروكيماوية والمكثفات ذات القيمة العالية.









4- تطوير الحقل، بحجم استثمارات تصل إلى 110 مليارات دولار أوة ما يعادل 412 مليار ريال.









5- ستؤدي مراحل تطويره إلى تزايد إنتاج الحقل من الغاز تدريجيًا ليصل في حال اكتمال تطويره إلى 2.2 ترليون قدم مكعب عام 2036 تمثل نحو 25%، من الإنتاج الحالي.









6- بسبب خاصية الحقل سيكون قادرًا على إنتاج نحو 130 ألف برميل يوميًا من الإيثان تمثل نحو 40 %، من الإنتاج الحالي ونحو 500 ألف برميل يوميًا من سوائل الغاز والمكثفات اللازمة للصناعات البتروكيماوية تمثل نحو 34 %، من الإنتاج الحالي.









7- تطوير الحقل سيحقق طوال 22 عامًا من بداية تطويره دخلًا صافيًا للحكومة بنحو 8.6 مليار دولار سنويًا أو 32 مليار ريال.









8- يرفد الناتج المحلي الإجمالي بما يقدر بـ 20 مليار دولار 75 مليار ريال سنويًا.









9- سيؤدي إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين في عدد من القطاعات.









10- سيجعل السعودية أحد أهم منتجي الغاز في العالم ليضاف إلى مركزها كأهم منتج للبترول.