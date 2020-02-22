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أخبار البلد

رئيس اتحاد الصحفيين العرب: الأمة العربية مستهدفة

السبت 22/فبراير/2020 - 12:00 م
اتحاد الصحفيين العرب
اتحاد الصحفيين العرب
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عبدالوكيل ابوالقاسم

قال الكاتب الصحفى مؤيد اللامى رئيس اتحاد الصحفيين العرب ، إن اجتماع المكتب الدائم للاتحاد اليوم يعد اجتماعا هاما نظرا للمرحلة الراهنة التى تحتاج إلى وقفة مؤثرة و نوعية من النخب العربية.

وأضاف اللامى خلال كلمته باجتماع المكتب الدائم الذى انطلق صباح اليوم بمقر الاتحاد بالقاهرة ويستمر حتى غدا الاحد ،أن كل البلدان العربية معرضة للخطر و أن الأمة العربية مستهدفة .

وأشار  مؤيد اللامى ، أن جمهورية مصر العربية احتضنت الاتحاد و كانت سباقة بدعمه و بالضيافة الكريمة لكل البلدان و النقابات العربية و أن هذا اللقاء لصالح الجميع .

يعقد المكتب الدائم للاتحاد العام للصحفيين العرب اجتماعاته بمقره بالقاهرة ويبحث أخر تطورات القضية الفلسطينية واعتداءات قوات الاحتلال على الصحفيين الفلسطينيين وأوضاع حرية الصحافة في العالم العربي والأوضاع الاقتصادية الصعبة للصحفيين والمخاطر التي تهدد الصحافة الورقية

 

وترأس مؤيد اللامي رئيس الاتحاد أعمال المكتب الدائم لاتحاد الصحفيين العرب. ويبحث جدول أعمال المكتب الدائم لاتحاد الصحفيين العرب أيضا الأوضاع السياسية في العالم العربي والأوضاع المهنية والمالية للاتحاد والمنظمات الأعضاء ، كما سيبحث المكتب موضوع انضمام نقابة الصحفيين في جمهورية جيبوتي إلى الاتحاد بعد استكمال كافة الشروط الواجب توفرها في أعضاء الاتحاد ويبحث المكتب الدائم كذلك خطة عمل اللجنة الدائمة للحريات وخطة عمل لجنة التدريب خلال الفترة القادمة


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