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برلمان

مع زيادة خطورته عالميا.. طلب إحاطة حول وقف إجراءات الوقاية من كورونا

السبت 22/فبراير/2020 - 01:34 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن وقف إجراءات الوقاية من فيروس كورونا مع زيادة خطورته عالميا

وقالت النائبة في بيان لها، إن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تخطت 1,800 شخص في الصين  بعد وفاة 93 شخصا في مقاطعة هوبي، وسجلت الصين 1886 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 72436 شخصا، حتى الأسبوع الجاري.

وأشارت إلى أن فيروس كورونا وفق المعلومات الرسمية، لا يزال في المراحل الأولى لدخول مصر، وسط توقعات بزيادة الحالات المصابة سواء في مصر أو العالم أجمع خاصة مع عدم اكتشاف علاج فعال حتى الآن.


وتابعت: «الكارثة أن هناك العديد من الرحلات الجوية التي تأتي إلى البلاد لا يتم الكشف على ركابها وعلى المستوى الشخصي واجهت ذلك، مما قد يعرضنا لأزمة خطيرة».

وطالبت ببعدم التركيز فقط مع الرحلات القادمة من الصين ولكن من جميع دول العالم خاصة وأن الفيروس بالفعل انتشر في غالبية دول العالم وتخطي عدد حامليه الألف خارج الصين.
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