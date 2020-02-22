الجافورة.. قرار جديد لـ محمد بن سلمان يثير تفاعل السعوديين على تويتر

وجه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي أمس، الجمعة، بتخصيص إيرادات إنتاج حقل "الجافورة" أكبر حقل في المملكة لصالح القطاعات المحلية مثل "الصناعة والتعدين والكهرباء وتحلية المياه"؛ ما أُثار تفاعل السعوديين بشدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، داعين الله أن يحفظ الأمير محمد بن سلمان الذي يرعى مصالح المملكة وشعبها.





وتصدر وسم محمد_بن_سلمان واجهة "تويتر" بعدما أعلنت السعودية، أمس الجمعة، اكتشاف أكبر حقل غاز فى المملكة "الجافورة"، إذ يمتلك احتياطات تريليونية من الغاز الطبيعي قد يصل في حال اكتمال تطويره إلى 2.2 تريليون قدم مكعب بحلول عام 2036، كما سيحقق دخلا صافيا بنحو 8.6 مليار دولار سنويا.





وتم اكتشاف الحقل العملاق بطول 170 كيلومترا وعرض 100 كيلومتر، ويقدر حجم موارد الغاز في مكمنه بنحو 200 تيرليون قدم مكعب من الغاز الرطب، الذي يحتوي على سوائل الغاز في الصناعات البتروكيماوية والمكثفات ذات القيمة العالية.





وانتشرت التغريدات بسرعة البرق آلاف التغريدات التي حملت اسم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على تويتر، والتى جاء فى طياتها الدعاء والثناء لولى العهد السعودى محمد بن سلمان لجهوده فى خدمة المملكة التى شهدت تحولا غير مسبوقا خلال الفترات الأخيرة على كافة المستويات.





فيما غرد الحساب الرسمى لـ الردع السعودى قائلًا: "إنه الزعيم العربي #محمد_بن_سلمان "، وكتب المواطن السعودي فايز المالكى #حقل_الجافوره .. حفظك الله محمد الخير #محمد_بن_سلمان"الله يحفظه ويطول عمره #محمد_بن_سلمان.





وقال المواطن السعودي منذر آل شيخ " #حقل_الجافورة والذي يبلغ طوله 170 كيلومترا وعرضه 100 كيلومتر أما الموارد فـ 200 تريليون قابلة للزيادة فالحمدلله تعالى ونسأل الله تعالى أن يجزي ولاتنا عنا خير الجزاء وأن يجزي #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان خير الجزاءأيدٍ مطوية".





وغرد حساب باسم هلالى راقي وهو مواطن سعودي وقال عبر تغريدته "شعبك معك وحنا لك سمع وطاعه محمد _بن _سلمان" بينما قال برهم البقمى "والله ماشالت مثل محمد بن سلمان بطون الحريم ..ولا ينجب التاريخ مثله للابد قلب أخضر".



