هل يجوز التبرع بأموال بيع السجائر؟

رجل لديه محل سجائر يسأل هل يجوز أن يخرج ايراد هذا المال لتجهيز عروسة ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجله له.





وأجاب "فخر"، قائلًا : أنه لا مانع أن يتبرع بإيراد محل السجائر لديه لأي باب من أبواب الخير، ولا حرج فى ذلك.





الإفتاء تجيز التجارة في المعسل ومشتقات التدخين لهذه الفئات

حكم بيع السجائر .. قال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إن هناك اختلاف بين العلماء فى بيع السجائر فمنهم من قال انها حرام ، ومنهم من قال إنها ليست حراما وهذا باتفاق الأمة، وانها ليست فى حكم الخمر.



وأضاف جمعة ، خلال إجابته عن سؤال شخص ورد اليه أثناء احد الدروس الدينية يقول فيه " انا شريك فى محل وشريكي يصر على بيع السجائر وانا أرفض ، فهل عليا ذنب ؟ ، ما دمت تعتقد ان السجائر حرام كما عليه جماهير العلماء الان فلا يجوز شرائها ولا بيعها ، مُشيرًا الى ان بعد ما أشارت إليه الأبحاث من انها تسبب أمراضًا مزمنة وتؤدي الى الوفاة فضلًا عن التلوث الجوي فهى حرام كذلك الفتوى المستقرة عند جماهير العلماء أنها حرام".



