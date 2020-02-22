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رياضة

سلة 2010 سموحة بنات تهزم الاتحاد

السبت 22/فبراير/2020 - 06:06 م
سلة 2010 سموحة بنات
سلة 2010 سموحة بنات
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حسام الحارتي
حقق فريق كرة السلة بنادي سموحة مواليد 2010 الأخضر بنات بقيادة الكابتن إبراهيم حمدي عبد العظيم أولى انتصاراته في بطولة الميني والميكرو التي تنظمها منطقة الإسكندرية وتغلب على نظيره الاتحاد الأخضر في مباراة قوية لنجمات سموحة المتألقات.

تضم قائمة الفريق النجمات: لوجين محمود وليلي وائل أحمد وليمار أحمد محمد وندى أحمد محمد ونورا باسم حسن وجمانة يوسف محمد وجوانا شريف عزت وشذا يوسف طارق وفريدة هشام زينهم وهيا وسام عصام وغويانا محمد العمروسي وفرح محمد طلعت وريتا سامر شكري وسلمي محمد غانم ومريم مصطفي أحمد وخديجة عبد الحميد أحمد وكنزي عمرو زغلول ونادين أحمد قاسم وفرح وائل شعيب وياسمين عمرو محمد.

بينما يضم الجهاز الفني: الكابتن إبراهيم حمدي مدرب والكابتن بيريهان أبو الخير إداري والكابتن نعمه محمود عبد الرحمن المدير الإداري لجهاز كرة السلة بنات تحت إشراف الكابتن أيمن إبراهيم المدير الفني لقطاع الميني والميكرو والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن عماد هاشم المشرف الرياضي لكرة السلة والكابتن عماد محمود رئيس الجهاز الفني لكرة السلة سيدات.
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