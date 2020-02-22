سلة 2010 سموحة بنات تهزم الاتحاد

حقق فريق كرة السلة بنادي سموحة مواليد 2010 الأخضر بنات بقيادة الكابتن إبراهيم حمدي عبد العظيم أولى انتصاراته في بطولة الميني والميكرو التي تنظمها منطقة الإسكندرية وتغلب على نظيره الاتحاد الأخضر في مباراة قوية لنجمات سموحة المتألقات.



