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فن

محمد حماقي يعلن عن موعد حفله المقبل.. التفاصيل

السبت 22/فبراير/2020 - 06:09 م
محمد حماقى
محمد حماقى
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قسم الفن

أعلن الفنان محمد حماقي عن موعد حفلة المقبل، المقرّر إقامته يوم 5 مارس، بالمملكة العربية السعودية في "جدة".


ونشر "حماقي" صورة لتوضيح تفاصيل الحفل، علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات “instgram”.


وعلق محمد حماقي علي الصورة قائلا:هشوفكم تاني أهل جدة 5 مارس في مهرجان “jitix” بملعب "الجوهرة" التذاكر من خلال اللينك في "البايو" او من فروع فيرجت ميغا ستور".


وحقق ألبوم النجم محمد حماقى "كل يوم من ده"، ما يقرب من 105 ملايين مشاهدة على قناة "نجوم ريكوردز"، بموقع "يوتيوب"، وحتى كتابة هذه السطور وذلك منذ طرح الألبوم على مدار 60 يومًا فقط.

 

وكانت شركة "نجوم ريكوردز"، طرحت ألبوم محمد حماقى بشكل يحدث لأول مرة فى مصر، وهى عبارة عن "ألبومين فى ألبوم"، كما تم طرح الألبوم فى موعد محدد، فى جميع الأماكن فى مصر.

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