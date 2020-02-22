اكتمال النصاب القانوني لعمومية شعبة المصورين الصحفيين

اكتمل النصاب القانونى لشعبة المصورين الصحفيين وبدأت فاعليات الجمعية العمومية منذ قليل.





وعقب الانتهاء من مناقشات الجمعية العمومية تفتح النقابة باب التصويت على انتخابات هيئة المكتب .





وكانت قد قررت النقابة تأجيل انتخابات شعبة المصورين الصحفيين أسبوعين لعدم اكتمال النصاب القانونى للمرة الثانية .





وكانت قد قررت اللجنة مد باب التسجيل فى كشوف الجمعية العمومية لشعبة المصورين الصحفيين نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانونى ٢٥%+١ من عدد الأعضاء البالغ ٩٩ عضوا .





وكان قد ترشح مجدي إبراهيم، الصحفي بجريدة الشروق على مقعد، مقرر الشعبة، كما ترشح أحمد محمود جمعة، الصحفي بالدستور، على مقعد نائب مقرر الشعبة.



