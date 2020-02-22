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أخبار البلد

اكتمال النصاب القانوني لعمومية شعبة المصورين الصحفيين

السبت 22/فبراير/2020 - 07:26 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
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عبدالوكيل ابوالقاسم
اكتمل النصاب القانونى لشعبة المصورين الصحفيين وبدأت فاعليات الجمعية العمومية منذ قليل.

وعقب الانتهاء من مناقشات الجمعية العمومية تفتح النقابة باب التصويت على انتخابات هيئة المكتب . 

وكانت قد قررت النقابة تأجيل انتخابات شعبة المصورين الصحفيين أسبوعين لعدم اكتمال النصاب القانونى للمرة الثانية  .

وكانت قد قررت اللجنة مد باب التسجيل فى كشوف الجمعية العمومية لشعبة المصورين الصحفيين نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانونى ٢٥%+١ من عدد الأعضاء البالغ ٩٩ عضوا .

وكان قد  ترشح مجدي إبراهيم، الصحفي بجريدة الشروق على مقعد، مقرر الشعبة، كما ترشح أحمد محمود جمعة، الصحفي بالدستور، على مقعد نائب مقرر الشعبة.

وترشح  أحمد عبد الفتاح، جريدة الشروق، ومحمد هشام، جريدة المصري اليوم، ومصطفى أمين، بوكالة أنباء الشرق الأوسط، ومصطفى عميرة، بجريدة الأهرام، على عضوية هيئة المكتب.
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