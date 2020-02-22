برلمانية تطالب باستغلال طاقات الشباب في المشاريع التنموية

قالت النائبة سامية رفلة، عضو لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان، إن الظروف السياسية المحيطة والصراعات والحروب القائمة داخل أغلب الدول العربية هي السبب الرئيسي في تراجع مصر لتصدير العمالة للخارج فعلي سبيل المثال، العراق وليبيا من أولى الدول التي تستقطب المصريين فإثر تدهور الأحوال الاقتصادية لديهم كان من شأنه أن يسبب ذلك.





طالبت "رفلة" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، الدولة باستغلال كفاءات العمال في مشاريعها التنموية، وايضا تدريب الكوادر الشبابية علي أحدث التقنيات والأساليب الفنية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.





أضافت النائبة، أن مصر تشهد حالة من الانتعاش الاقتصادي تجعلها قادرة على تحقيق رؤية مصر2030 ، كما أن قطاع الزراعة يحتاج مزيد من الأهتمام ويأتي ذلك من توجيهات القيادة السياسية ، حيث منحت الدولة المزارعين العديد من الامتيازات والحقوق، لذا بناء علي ذلك لابد من توفير عمالة كافية في مجال الزراعة.





أشارت النائبة سامية رفلة، إلي أن العامل المصري علي درجة عالية من المهارة وعلي المصريين أن يتجهوا بالعمل في المشروعات والمصانع التي تقوم الدولة بإنشائها هذه الفترة وذلك لتحقيق المنفعة الوطنية للدولة وتقليص الاستيراد.



