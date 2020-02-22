بنزيما يقود ريال مدريد أمام ليفانتي في الدوري الإسباني

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه، لملاقاة نظيره نادي ليفانتي ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.
وجاء التشكيل كالآتي:
في حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع:داني كارفخال - سيرجيو راموس - رافاييل فاران - مارسيلو
خط الوسط: كاسميرو - توني كروس - لوكا مودريتش - فرانشيسكو إيسكو
خط الهجوم: إيدين هازارد - كريم بنزيما
ويحتل نادي ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، بينما يحتل نادي ليفانتي المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة.