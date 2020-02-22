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رياضة

بنزيما يقود ريال مدريد أمام ليفانتي في الدوري الإسباني

السبت 22/فبراير/2020 - 09:15 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه، لملاقاة نظيره نادي ليفانتي ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا 

خط الدفاع:داني كارفخال - سيرجيو راموس - رافاييل فاران - مارسيلو

خط الوسط: كاسميرو - توني كروس - لوكا مودريتش - فرانشيسكو إيسكو

خط الهجوم: إيدين هازارد - كريم بنزيما

ويحتل نادي ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، بينما يحتل نادي ليفانتي المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة.
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