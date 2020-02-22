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رياضة

التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول من ميلان وفيورنتينا

السبت 22/فبراير/2020 - 10:39 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي ميلان وفيورنتينا، بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي.

كانت المباراة جدالًا بين الفريقين في أحداث شوطها الأول، حيث بلغت نسبة استحواذ ميلان على الكرة 57%، بينما استحوذ فيورنتينا على الكرة بنسب 43%، وسدد لاعبوه 4 كرات منها 2 على المرمى، بينما سدد ميلان كرتين منها واحدة على المرمى، لكن دون أن تهتز شباك أي منهما، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويحتل نادي ميلان المركز التاسع برصيد 35 نقطة، بينما يحتل نادي فيورنتينا المركز الثالث عشر برصيد 28.
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