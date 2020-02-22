لماذا سميت تكبيرة الإحرام بهذا الاسم ؟

صفة تكبيرة الإحرام

إن السُنة للمصلي أن يرفع يديه حذاء منكبيه، أو حذاء أذنيه عند تكبيرة الإحرام، مستقبلًا بيديه القبلة مفرقًا بين أصابعه تفريقًا وسطًا، وأن تكون من وضع الوقوف للقادر على ذلك.

من أخطاء المصلّين في تكبيرة الإحرام





أخطاء في النّطق بها:





كمدّ الباء في كلمة أكبر فتصبح (أكبار) فإنّ ذلك يحيل المعنى؛ ومن ثمّ يبطل التّكبيرة ويفسد الصلاة، ونحو ذلك إدخال همزة الاستفهام على لفظ الجلالة (الله)، فيُقال: (آلله أكبر)، وكذا مدّ همزة (أكبر) لتصبح ( آكبر ) فيكون المعنى في الحالين: هل الله أكبر؟!!، ومن الأخطاء في ذلك أيضًا زيادة واو بعد لفظ الجلالة (الله) فيُقال :(الله وأكبر) !





ـأخطاء في وضع التّكبير:





كتكبير من يسرع لإلحاق الإمام في الصلاة فيكبر من غير وضع قيام، والذي يجب التكبير من وضع القيام للقادر عليه، وكذا إذا كبّر راكعًا أو كبّر في وضع أقرب للرّكوع منه للقيام فإنّ صلاته تبطل على أحد القولين إلّا أن يأتي بها مع انحناء أقرب إلى وضع القيام .





أخطاء في وقت التّكبير:

وهذا بأن يسبق المأموم إمامه بتكبيرة الإحرام فتبطل، بل هي تبطل أيضًا بمقارنته فيها عند كثير من الفقهاء؛ والمقارنة أي أن يشرع في التّكبيرة مع شروع الإمام فيها، والصّواب عند الجمهور المتابعة ، وهي تكون بانتظار إتمام الإمام لتكبيرته ثمّ يشرع المأموم فيها إثر ذلك مباشرةً لظاهر قول النبي صلّى الله عليه وسلّم : «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا» متفق عليه .





رفع الصوت بتكبيرة الإحرام والمبالغة في ذلك إلى حدّ يُخرج الصّلاة عن هيئتها ووقارها كما يفعل بعض المسمّعين مع عدم الدّاعي للتّسميع في حالتهم، وكذا الجهر بها دون ذلك الحدّ هو مكروه أيضًا.





دعاء بعد تكبيرة الإحرام





أجمع العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ترديد دعاء استفتاح الصلاة وهو الأمر الذي يغفله الكثير من المصلين ومن الأحاديث الواردة في استفتاح الصلاة ما في الصحيحين عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد.



وحديث علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك.



