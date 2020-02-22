رئيس جامعة القاهرة السابق يكشف أخطر قرار اتخذه أثناء رئاستها

كشف الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، كواليس قراره بـ منع المنتقبات من التدريس داخل جامعة القاهرة أثناء رئاسته لها.





وأضاف نصار خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي" تقديم الاعلامى خالد أبو بكر، تم اتخاذ القرار بناءا على دراسات تم تقديمها للمحكمة آن ذاك ، لافتا إلى أن بعد إجراء دراسة تبين أن المواد التى تدرسها المنتقبات "خاصة" بها العديد من الشكاوى.



