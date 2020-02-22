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رئيس جامعة القاهرة السابق يكشف أخطر قرار اتخذه أثناء رئاستها

السبت 22/فبراير/2020 - 11:51 م
الدكتور جابر نصار
الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق
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أسامة علي

كشف الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، كواليس قراره بـ منع المنتقبات من التدريس داخل جامعة القاهرة أثناء رئاسته لها.


وأضاف  نصار خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي" تقديم الاعلامى خالد أبو بكر، تم اتخاذ القرار بناءا على دراسات تم تقديمها للمحكمة آن ذاك ، لافتا إلى أن بعد إجراء دراسة تبين أن المواد التى تدرسها المنتقبات "خاصة" بها العديد من الشكاوى.


وأشار رئيس جامعة القاهرة السابق، إلى أن أخطر قرار اتخذه أثناء توليه رئاسة جامعة القاهرة هو،اغلاق الابواب امام التيارات التى تبث الأفكار المتطرفة معقبا:"كان فى جامعة القاهرة أكثر  300 مكان تدعى إليه الطلبة بواسطة المنتمين للجماعة المتطرفة لبث الافكار المتطرفة داخل عقولهم.

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