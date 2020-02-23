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رياضة

تعليق وزير الشباب والرياضة على انضمام محمد صلاح للأولمبياد وأحداث السوبر

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:05 ص
اشرف صبحي
اشرف صبحي
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ريهام بكير
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه يتمنى أن يتواجد محمد صلاح نجم المحترف في ليفربول في صفوف المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

وعن أحداث السوبر المصري بين الأهلي والزمالك قال في برنامج نمبر وان على قناة النهار: إن الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر يوم الخميس الماضي غير مقبولة نهائيًا ، ويجب إنشاء حملات توعية من جانب الجماهير".

وأعلنت لجنة الانضباط فى اتحاد الكرة برئاسة سيد البندارى عن عقوبات مباراة السوبر المصري بعد الاجتماع الذى انعقد فى مقر الجبلاية بالجزيرة وقررت إيقاف كل من : محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه. منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

ونشبت مشادة قوية بين ياسر إبراهيم لاعب الأهلي ولاعب الزمالك يوسف أوباما عقب انتهاء مباراة السوبر المصري التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

وانفعل ياسر إبراهيم عقب تتويج الزمالك بلقب السوبر المصري، ورصدت كاميرا "صدى البلد" ما حدث ووجه ياسر إبراهيم إلى الجماهير إشارات مسيئة، وبدأ لاعبو الأهلي في احتواء الموقف وتدخل أوباما وخطف قميص ياسر بداعي الاستفزاز.

كما شهد اللقاء مشادة بين طارق حامد ومحمود عبدالمنعم كهربا إلى جانب اشتباكات بين إليو بادجى وعمر السعيد عقب انتهاء اللقاء، كما دخل فى اشتباك الثنائى وليد سليمان وإمام عاشور لاعب الزمالك عقب إطلاق صافرة نهاية المباراة، فضلا عن إشارة شيكابالا إلى الجماهير بشكل خارج عن الآداب العامة.

تغلب فريق الزمالك على النادي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر المصري وسجل للنادي الأهلي على معلول وعمرو السولية ومحمود متولى وأهدر محمد هاني وإليو بادجي وأحرز للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة وأضاع أشرف بن شرقي.
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