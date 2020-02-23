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رياضة

محمد صلاح يروج لـ إعلانه الجديد.. شاهد

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:22 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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سيد احمد
نشر محمد صلاح   لاعب ليفربول الانجليزى عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " إعلانا لإحدى شركات المياه الغازية الذى يشارك فيه.


وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : 


‏‎إعلان جميل فيه الأسطورة 😍.


‏‎❤️❤️❤️ ايه الفخر اللي معيشنا فيه دا يا فخر العرب ربنا يحميك ويفرحنا بيك اكتر واكتر .


‏‎حبيب الملايين .


وشارك محمد صلاح في الإعلان، نجوم من العيار الثقيل حيث شارك المخضرم ليونيل ميسي ورحيم سترلينج وبول بوجبا.


وجمعت شركة المياه الغازية النجوم الأربعة وهم من أبرز اللاعبين في الساحرة المستديرة، لعرض منتجها لعام 2020 احتفاءً بالشراكة المستمرة مع دوري أبطال أوروبا.
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