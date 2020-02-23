محمد صلاح يروج لـ إعلانه الجديد.. شاهد









وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :









‏‎إعلان جميل فيه الأسطورة 😍.









‏‎❤️❤️❤️ ايه الفخر اللي معيشنا فيه دا يا فخر العرب ربنا يحميك ويفرحنا بيك اكتر واكتر .









‏‎حبيب الملايين .









وشارك محمد صلاح في الإعلان، نجوم من العيار الثقيل حيث شارك المخضرم ليونيل ميسي ورحيم سترلينج وبول بوجبا.









وجمعت شركة المياه الغازية النجوم الأربعة وهم من أبرز اللاعبين في الساحرة المستديرة، لعرض منتجها لعام 2020 احتفاءً بالشراكة المستمرة مع دوري أبطال أوروبا.