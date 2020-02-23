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أخبار البلد

أهم الأخبار ليلا.. رسالة من إثيوبيا إلى الرئيس السيسي.. عمرو دياب يتألق بـ وسط البلد.. واجتماع طارئ في الأهلي والزمالك

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:05 ص
صدى البلد
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صدى البلد
نشر موقع صدى البلد الإخباري، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة، نستعرض أبرزها معكم من خلال التقرير التالي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم هيلا ميريام ديسالين، رئيس وزراء إثيوبيا السابق والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، و عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن المبعوث الإثيوبي "ديسالين" نقل للرئيس رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد. 

أحيا المطرب عمرو دياب، حفلا داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة وسط البلد بالتحرير.

وقدم عمرو باقة من أغانيه منها أغنية "الليلة"، وأغاني البوم "سهران"، واستقبل الجمهور الأغاني بالتصفيق الحاد والغناء معه.

يعقد مجلس إدارة الأهلي إجتماعًا طارئًا ظهر اليوم الأحد للرد علي العقوات التي وقعها إتحاد الكره ضد لاعبي الفريق الأول وعلي رأسها إيقاف محمود كهربا حتي نهاية الموسم.

عقد الإعلامي أحمد موسى جلسة صلح بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والإعلامي هاني حتحوت مقدم برنامج الماتش على فضائية "صدى البلد".
كان مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك حلَّ ضيفًا مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المُذاع على فضائية "صدى البلد" في حلقة أمس السبت.

أعلنت لجنة الانضباط فى اتحاد الكرة برئاسة سيد البندارى عن عقوبات مباراة السوبر المصري بعد الاجتماع الذي انعقد يوم السبت فى مقر الجبلاية بالجزيرة.

قال محمد رمضان، إنه شرف كبير لأي فنان أن يمثل على مسرح وقف عليه عادل أمام، موضحا أنه يحلم أن يمثل أمام الزعيم كضيف شرف. 

أعلنت الصين عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، وارتفاع الوفيات إثر المرض.
وبحسب "سكاي نيوز"، قالت السلطات الصينية إنها سجلت 630 إصابة جديدة في إقليم هوبي، بؤرة انطلاق الفيروس، مضيفة أنها سجلت 96 حالة وفاة جديدة بالفيروس في الإقليم، وارتفع بذلك إجمالي عدد وفيات كورونا في هوبي إلى 2346.

قال الفنان محمد رمضان، إن المشاهد المنتشرة على السوشيال ميديا وهو يرقص على السيارة، كانت بروفات للكليب الجديد الذي يجهز له؛ ساخرا من اتهام صاحب أحد المطاعم الشهيرة: « والله أنا خايف الأسفلت يقول محمد رمضان مشي عليا».

قال الفنان محمد رمضان، إن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لـ باسم سمرة وهو يدفعه، لم يكن مقصودا وكان خلال فرح في الجيزة.
وأضاف رمضان خلال حلقة اليوم من برنامج «التاسعة» المذاع على «القناة الأولي بالتليفزيون المصري» والذي يقدمه الإعلامي «وائل الإبراشي»،: «ده كان فرح ابن واحد صاحبي في المنيب.. باسم أخويا وصاحبي بس ماكنش في وعيه».

قرّر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك  عقد اجتماع طارئ للمجلس اليوم الأحد بمقر النادي.
ويأتي الاجتماع للرد على قرارات لجنة الانضباط واللجنة الخماسية على نادي الزمالك ورئيسه التي تم الإعلان عنها، وسيتم خلال الاجتماع مناقشة القرارات والإعلان عن موقف النادي للرد على تلك القرارات.

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