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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 23-2-2020 والقنوات الناقلة

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:04 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
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إسراء أشرف
يشهد اليوم الأحد، 23-2-2020، إقامة العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الدوريات الأوروبية.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم الأحد، 23-2-2020، في التقرير التالي..

الدوري الإنجليزي:

مانشستر يونايتد X واتفورد - 04:00 مساءً - بي إن سبورتس 2

آرسنال X إيفرتون - 06:30 مساءً - بي إن سبورتس 2

الدوري الإسباني:

خيتافي X إشبيلية - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 3.

أتلتيكو مدريدX  فياريال - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 3.


الدوري الإيطالي:

روما X ليتشي - 07:00 مساءً - بي إن سبورتس 4.

إنتر ميلان X  سامبدوريا - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 4.

الدوري الألماني:

بايرن ليفركوزن X أوجسبورج - 04:30 مساءً - بي إن سبورتس 5

فولسبورج X ماينز - 07:00 مساءً - بي إن سبورتس 5

الدوري الفرنسي:
باريس سان جيرمان  X بوردو - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 6
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