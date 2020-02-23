مواعيد مباريات اليوم الأحد 23-2-2020 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد، 23-2-2020، إقامة العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الدوريات الأوروبية.
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم الأحد، 23-2-2020، في التقرير التالي..
الدوري الإنجليزي:
مانشستر يونايتد X واتفورد - 04:00 مساءً - بي إن سبورتس 2
آرسنال X إيفرتون - 06:30 مساءً - بي إن سبورتس 2
الدوري الإسباني:
خيتافي X إشبيلية - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 3.
أتلتيكو مدريدX فياريال - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 3.
الدوري الإيطالي:
روما X ليتشي - 07:00 مساءً - بي إن سبورتس 4.
إنتر ميلان X سامبدوريا - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 4.
الدوري الألماني: